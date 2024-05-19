مؤلفة هارى بوتر ضمن قائمة أثرياء بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقتربت مؤلفة سلسلة هاري بوتر، جيه كيه رولينج، من لقب الملياردير بعد أن شهدت ثروتها تضخماً بمقدار 70 مليون جنيه إسترليني في أوروبا في العام الماضي، وفقاً لقائمة أغنى الأشخاص في المملكة المتحدة.

الكاتبة التي بدأت حكايتها من الفقر إلى الثراء عندما كتبت أول حكاياتها بينما كانت أماً في أحد مقاهي إدنبرة، وصلت ثروتها الصافية إلى 945 مليون جنيه إسترليني.

وقد تم وضعها في المركز الثامن في قائمة «قائمة صنداي تايمز» لأسكتلندا، والتي من المقرر نشرها في نهاية هذا الأسبوع وفقاً لديلى إكسبريس البريطانية.

رولينج، التي أحدثت جدلاً بسبب تعليقاتها حول حقوق المرأة أطلق عليها مليارديرة بالدولار في الماضي، ومع ذلك لم تصل بعد إلى هذا الرقم العملي بلدها الأصلي.

على الرغم من العاصفة التي أثارتها على الإنترنت بسبب آرائها الصريحة، إلا أن حكاياتها عن هاري بوتر لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، حيث بيعت منها ملايين النسخ في جميع أنحاء العالم.