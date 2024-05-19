وارهول وفان غوخ وهوكني يهيمنون على مزادات نيويورك

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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سيطرت أعمال وارهول وفان غوخ وهوكني مساء الخميس على المزادات في سوق الفنون في نيويورك.

حيث حققت دار كريستيز مبيعات بقيمة 528 مليون دولار هذا الأسبوع على الرغم من هجوم إلكتروني عطل موقعها على الإنترنت.

ومن أبرز أحداث الأمسية الفاخرة التي أقيمت في مركز روكفلر المرموق في مانهاتن، بيعت لوحة بعنوان «فلاورز» («زهور») تعود لسنة 1964 .

وتحمل توقيع معلم فن البوب الأمريكي الشهير آندي وارهول مقابل 35.5 مليون دولار، بعد «ما يقرب من خمس دقائق من معركة مزايدات»، وفقاً لبيان صادر عن دار كريستيز.

ومع ذلك، فإن دار المزادات بعيدة جداً عن الرقم القياسي المطلق الخاص بها لعمل من القرن العشرين:

فقد بيعت لوحة بعنوان «شوت سيج بلو مارلين» لوارهول نفسه مقابل 195 مليون دولار خلال أمسية صاخبة في مايو 2022 في روكفلر، أحد أشهر المراكز العالمية للفنون والشركات المالية.

خلف وارهول، بيعت لوحة «الخشخاش والفراشات» لفنسنت فان غوخ مقابل 33.2 مليون دولار، فيما بيعت لوحة «يتم رش العشب» العائدة لسنة 1967 لديفيد هوكني بمبلغ 28.6 مليون دولار، وهو السعر الأدنى في مروحة أسعارها التقديرية.