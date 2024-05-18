علي العبدان يستعرض في اليونان راهن وتاريخ القصة القصيرة العربية والإماراتية

المصدر: سالونيك (اليونان) - البيان

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استضافت «هيئة الشارقة للكتاب» الكاتب والشاعر والناقد الإماراتي علي العبدان، في ندوة حوارية بعنوان «تحديات القصة القصيرة في زمن الرواية»، حاوره فيها الكاتب اليوناني ميخاليس بيتنيس، عضو مجلس إدارة جمعية كُتّاب سالونيك، ضمن برنامج اليوم الثاني من فعاليات «الشارقة ضيف شرف معرض سالونيك الدولي للكتاب» باليونان.

وأضاءت الندوة، التي أقيمت في جناح الإمارة المشارك في المعرض، على واقع القصة القصيرة العربية والإماراتية في زماننا الحاضر، الذي فرضت فيه الرواية سطوتها على معظم الأنواع الأدبية، حتى أُطلق عليه مجازاً «زمن الرواية»، وعلى الصراع الوجودي الذي تخوضه القصة القصيرة لتعزيز مكانتها وتأكيد حضورها الأدبي واستقلال موقعها، بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها في ظل هيمنة الرواية.

ديوان

وقدم الناقد الإماراتي علي العبدان رؤيته المعمقة في مكانة الأدب السردي في الثقافة العربية، مستعرضاً تاريخ السرد وتطوره، وموقفه من الصورة النمطية المرتبطة بالأدب العربي، رافضاً القول إن «الرواية ديوان العرب الجديد»، مؤكداً أن الشعر لا يزال يحظى بمكانة مرموقة في الوطن العربي، وخصوصاً في منطقة الخليج، وبدعم من شخصيات بارزة مثل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار العبدان إلى أن القصة القصيرة واجهت تحديات في البداية أمام الشعر، ولكنها استطاعت أن تجد طريقها إلى القراء بفضل جهود كتاب كبار مثل تشيخوف، مشدداً على ضرورة أن يكون المقياس في الإقبال على نوع أدبي من دون الآخر المادة والموضوع، وليس كثرة وجود الرواية في معارض الكتب.

جمهور

وأكد العبدان أنه لا يوجد صراع بين الرواية والقصة القصيرة، فلكل منهما جمهوره الخاص. وعن مجموعته القصصية «الشقيقتان» المترجمة إلى اليونانية، والتي تضم قصصاً خيالية وواقعية سحرية، أشار إلى تأثره بالكاتب فوتيرس الذي ينشر مجموعات قصصية متنوعة.

وأكد العبدان ضرورة أن يظل السرد مخلصاً لجوهره، مشيراً إلى أنه كتب قصة قصيرة مكونة من خمسة أسطر لإثبات أن القصص القصيرة جداً يجب ألا تكون شعرية.

يشار إلى أن الشارقة تحل أول ضيف شرف عربي على «معرض سالونيك الدولي للكتاب»، ويأتي اختيارها لهذا اللقب تقديراً لإسهامها في النهوض بواقع الثقافة العربية والعالمية، ودورها في دعم مسار التنمية القائمة على الاستثمار في مقومات المعرفة من مؤلفين، وناشرين، ومترجمين، وفنانين، ومكتبات، ومؤسسات، وهيئات ثقافية، وتنظم الشارقة في مشاركتها في المهرجان سلسلة فعاليات ثقافية وإبداعية وعروضاً فنية تجسد ثراء الثقافة المحلية والعربية أمام جمهور المعرض من اليونان وأنحاء العالم كافة.