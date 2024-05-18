الشارقة تتصدر المشهد اليوناني ضيف شرف «سالونيك للكتاب»

المصدر: سالونيك (اليونان) - البيان

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن حضور الشارقة «ضيف شرف» في معرض سالونيك الدولي للكتاب للعام 2024، يمثل امتداداً للروابط الثقافية العميقة بين الحضارتين العربية واليونانية.

والتي أرسى دعائمها نخبة من كبار العلماء والفلاسفة في كلتا الحضارتين، الذين أسسوا جسوراً للحوار الثقافي، وحافظوا بإنجازاتهم العلمية الخالدة على الإرث المعرفي الإنساني العربي واليوناني، مشيرة إلى أن الشارقة تحمل اليوم الشعلة نفسها التي حملها رواد الفلسفة اليونانية والعلماء العرب والمسلمون، الذين تركوا بصماتهم النيرة على مسار العلم والمعرفة.

جاء ذلك في خطاب رئيسي للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، خلال حفل افتتاح الدورة الـ20 من «معرض سالونيك الدولي للكتاب»، الذي يحتفي بالشارقة كأول ضيف شرف عربي تقديراً لدورها الثقافي والحضاري الذي يشكّل شهادة حية على الروابط التاريخية بين اليونان والعالم العربي، بحضور نخبة من رؤساء ومديري المؤسسات الثقافية والأدبية في الدولة.

ومجموعة واسعة من قادة الفكر والأدب والثقافة، وممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، حيث يستضيف المعرض في الدورة الأكبر في تاريخه 850 ناشراً، وأكثر من 1500 كاتب ومتحدث وخبير في صناعة الكتاب من 40 دولة، لتقديم أكثر من 400 فعالية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «نحن في العالم العربي واليونان، نفخر بحضارتين عظيمتين أثرتا الإنسانية عبر العصور، وكان علماؤنا العرب واليونانيون جسوراً للعلم والمعرفة.

حيث عملوا على ترجمة وصون الأعمال الأدبية والعلمية، مخلِّدين بذلك إرثاً ثقافياً لا يقدر بثمن، وإنه لشرف عظيم أن نرى أحفادهم اليوم يواصلون حفظ هذا التراث الغني، وتعزيز أواصر التعاون والصداقة التي رسّخها أسلافنا، ومن خلال فعاليات مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب ومعرض سالونيك الدولي للكتاب، نحن نحمل الشعلة التي أنارها أجدادنا، معتزين بالمعرفة ومحتفين بلغة التفاهم والحوار التي زرعوها».

وأشارت الشيخة بدور القاسمي، إلى أن مشاركة الشارقة ضيف شرف المعرض فرصة مثالية لتعميق أواصر التواصل والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان.

وفي ختام خطابها، دعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الجميع إلى زيارة جناح الإمارة الذي يضم مجموعة غنية من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ما يفتح لهم نافذة على إرث دولة الإمارات العربية المتحدة الأدبي ومبادراتها الثقافية العالمية.

أفق مفتوح

من جهته، رحب عمدة مدينة سالونيك، ستيليوس أنجيلوديس بوفد إمارة الشارقة المشارك في المعرض، مشيراً إلى أن ما تقوده الشارقة من جهود ثقافية على مستوى العالم وضع اليونان من جديد على تواصل حي وفاعل مع راهن وتاريخ الثقافة العربية والإماراتية، مؤكداً أن الشارقة ظلت سباقة في فتح أفق الحوار والتواصل مع اليونان ومختلف بلدان أوروبا.

عاصمة ثقافية

بدوره، أكد نيكوس كوكيس، رئيس مؤسسة الثقافة اليونانية، روح التبادل الثقافي التي تجسدها مشاركة الشارقة في «معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024»، قائلاً: «نحتفي هذا العام بالشارقة العاصمة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأول مدينة في العالم العربي تحل ضيف شرف على معرض سالونيك الدولي للكتاب، والتي تميزت خلال العقود والسنوات الماضية بمبادراتها وبرامجها العالمية التي تدعم حضور الكتاب وتأثيره».

وأضاف: «يشهد المعرض حضوراً استثنائياً لسيدات الشارقة المتخصصات في قطاع النشر، وفي مقدمتهن الشيخة بدور القاسمي التي نحمل لها كل التقدير والامتنان لما قدمته من رؤى ثاقبة وروح تعاونية ومبادرات مبتكرة، وهنا لابد لي من التأكيد على أن مشاركة الشارقة في المعرض تتجاوز كونها ضيف شرف، بل هي جزء أصيل من المعرض لأنها لطالما شكلت جسراً ثقافياً لتعزيز الحوار بين اليونان والعالم العربي».

شخصية قيادية

في السياق، أشارت نوبي تشاتزي جيورجو، مديرة معرض سالونيك الدولي للكتاب، إلى ما تقوده الشيخة بدور القاسمي من جهود دولية للنهوض بصناعة النشر ودعمها لحضور الناشرات في قطاع صناعة الكتب.

وعقب الاحتفال الرسمي للمعرض، قامت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بإزاحة الستار عن جناح الشارقة، معلنة انطلاق مشاركة الإمارة «ضيف شرف» على معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024.

حيث شهد الجناح زيارة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية اليونان الذي اطلع على معروضات الجناح، بما في ذلك كتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإصدارات لكتاب إماراتيين، بالإضافة إلى معروضات تراثية وأدوات تبرز جماليات الموروث الإماراتي.

واستكملت الشيخة بدور القاسمي جولتها في أرجاء معرض سالونيك الدولي للكتاب، حيث التقت بمجموعة من العارضين والناشرين، واطلعت على إصدارات دور النشر الإماراتية والعربية المشاركة.

ضيف شرف

ويتضمن برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض مجموعة متنوعة تشمل أكثر من 30 جلسة نقاشية وورشة عمل وعرضاً تراثياً، منها جلسة أقيمت أمس، بعنوان «اكتشاف العوالم: أدب الأطفال وعواصم الكتب العالمية»، سلطت الشيخة بدور القاسمي خلالها الضوء على قدرة أدب الأطفال على تعزيز الوعي بعواصم الكتاب العالمية.

وفي إطار التركيز على تعزيز الحوار والتعاون الثقافي، تستعرض الشارقة 10 إصدارات لكتاب إماراتيين تمت ترجمتها إلى اللغة اليونانية، تشمل الشعر والرواية والفنون والدراسات.

وإلى جانب الأعمال الأدبية، يتضمن برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض، عدداً من الجلسات والندوات التي تستكشف أثر الفلسفة اليونانية على الأدب، وأهمية السرديات والرواية النسائية، والمشهد المتطور لأدب اليافعين في دولة الإمارات واليونان، وغيرها من الأمسيات الشعرية والجلسات التي تحتفي بعالم القصيدة والترجمة، وورش العمل التي تثري المهارات الإبداعية لدى الأطفال.