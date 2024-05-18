شبكات التواصل الاجتماعي قاعدة لتوصيل الفنون والمعرفة

المصدر: دبي – وفاء السويدي

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تخدم شبكات التواصل الاجتماعي الكثير من الكتاب والفنانين في انتشارهم ومعرفة الجمهور بهم وفنونهم الإبداعية التي تصل بطريقة أفضل من خلال المنصات الإلكترونية.

كما أنها تخلق نوعاً من الألفة بين الكتاب والفنانين أو المبدعين وبين الجمهور.

«البيان» التقت الكاتبة والخطاطة مريم البلوشي، والتي حدثتنا عن حرصها على التواجد على شبكات التواصل الاجتماعي وتقول: ‏بالنسبة لي ككاتبة فإن هذه المنصات سهلت علي عملية الوصول للجمهور والكثير وصل لي عن طريق قراءة إصداراتي.

لذلك صارت حالة من الوعي والمعرفة بين الكاتب والجمهور والعكس صحيح، واليوم السوشال ميديا أصبحت مهمة لتكوين قاعدة لتوصيل الرسائل وأن تكون لك بصمة، فعند خلق محتوى وتوليفه خاصة بك يصبح لديك متابعون، والكتاب أو العمل الفني تكون حالة تكميلية لك ولشخصك، وعندما تثق الناس بك فمن الطبيعي أن تثق بكتبك أيضاً.

وتتابع: هو ليس بالأمر السهل أن يحافظ الشخص على تواجده في السوشال ميديا لأنه يأخذ وقتاً ومجهوداً واستراتيجية، وبالنسبة لي هي فرصة لمعرفة آراء الجمهور وأصبحت أكثر هدوءاً وحرصاً على الإنتاج الذي سأقوم به، وهذا يجعلني متفائلة وطبيعية في التعامل مع الآخرين، كما أن تواجدي يخلق ثقة بيني وبين الناس، كما أن أعداد المتابعين التي تزداد مع الوقت وهي لمتابعين حقيقيين من مثقفين ويهتمون بالفنون.

‏وتؤكد الكاتبة والخطاطة مريم البلوشي، بأنها تلقت مؤخراً دعوة خاصة من متحف اللوفر لحضور إحدى الفعاليات الفنية، وذلك بعد أن شاهدوا محتواها، والذي يتماشى مع رؤية المتحف.

وتقول: جمهور الفنون مختلف عن جمهور الكتاب، فأنا أتعامل مع 3 شرائح في المجتمع، وهم الكتاب والفنانون ومن مجالي التخصصي، وهذا يعطي تنوعاً وتوازناً في الحياة، وأن يكون بجانب الوظيفة أشياء أخرى كالهوايات مما خلق نوعاً من الوعي، وبسبب ظروف عملي لا أتواجد في الفعاليات الثقافية والفنية كثيراً ولكن حسابي على شبكات التواصل الاجتماعي يكون حاضراً دائماً وهو يوصلني للجمهور.

وفي السياق نفسه، تحدثت الفنانة ميسم قاسم، والتي اعتمدت كثيراً على شبكات التواصل الاجتماعي لتصل إلى الجمهور وتظهر فنها لهم وتقول: العامل الرئيسي للفنون التي أقدمها هو شبكات التواصل الاجتماعي، وأعمالي التي أقدمها أساس نجاحها هي السوشال ميديا.

حيث إن التسويق مهم لأي عمل فني، ولذلك دائماً أضع خططاً لأفضل طريقة للوصول للمجتمع، وبصورة عامة هناك الكثير من المشاريع الفنية بدأت من السوشال ميديا ثم انتشرت أكثر، واعتبر نفسي استفدت كثيراً من هذه الوسائل، ولابد على الأشخاص أن تستغل هذه الفرصة لأن الناس أصبحوا قريبين من بعضهم ويستطيعون الاطلاع على نشاطاتنا، كما نستطيع أن نطور أنفسنا ونقدم محتوى جيداً من خلال ردة فعل الجمهور وقياس الإقبال ومدى رضا الجمهور عن أعمالنا الفنية.