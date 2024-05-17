مركز جمعة الماجد يُخَرج 38 متدرباً

المصدر: دبي - البيان

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اختُتِمَت أول من أمس الخميس فعاليات دورة الاتجاهات الحديثة في إدارة الوثائق والأرشيف في مقر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، التي انطلقت في 14 من شهر مايو الجاري واستمرت على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 38 متدرباً ومتدربة من المتخصصين في مجال الوثائق والأرشيف من داخل الدولة وخارجها.

هدفت الدورة إلى تبسيط وتوضيح مصطلحات ومفاهيم علم الوثائق والأرشيف، وكذلك شرح إجراءات وعناصر بناء برمجيات إدارة الوثائق والأرشيف خاصة في ظل تطورات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وذلك في ضوء المعايير والمواصفات الدولية لإدارة الوثائق في البيئة التقليدية والإلكترونية.

تحدَّث الأساتذة المحاضرون في الدورة حول محاور عدة من أبرزها: المفاهيم والمبادئ والنظريات والتنظيم الإداري والمحيط القانوني والمعايير الدولية لإدارة الوثائق والأرشيف، وتهيئة نظم إدارة الوثائق والأرشيف للتحول للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق والأرشيف، وإدارة المستودعات الرقمية.

وفي ختام الدورة شكر المشاركين المركز على تنظيمه لمثل هذه الدورة العلمية المتخصصة والتي تحتاجها جميع المؤسسات التي لها علاقة بالوثائق والأرشيف، ثم بعد ذلك قام الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، بتسليم المتدربين والمحاضرين الشهادات.