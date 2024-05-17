لطيفة بنت محمد تفتتح متحف إكسبو 2020 دبي وتشيد بدوره في حفظ إرث الحدث العالمي

المصدر: البيان

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افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم (الجمعة) "متحف إكسبو 2020 دبي" في مدينة إكسبو دبي، تزامناً مع اليوم العالمي للمتاحف، ودعماً لدورها كمراكز تعليمية فاعلة تعزز الفضول والإبداع والتفكير النقدي، وتسهم في تأسيس عالم أكثر وعياً واستدامة وشمولية، ما يشكل إضافةً نوعية لقطاع المتاحف المزدهر في الإمارة، ويثري مشهدها الإبداعي، ويرسخ مكانتها ملتقىً للابتكار الثقافي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي هذه المناسبة، أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن متحف "إكسبو 2020 دبي" يجسّد الريادة العالمية لدبي في الابتكار واستشراف المستقبل، لافتةً إلى قيمته كحدثٍ بارز يسلّط الضوء على تقاليد دولة الإمارات وتراثها العريق وتقديمهما للعالم الذي اجتمع لاستحضار ملامح مستقبل مشرق يحتفي بالإنسان ويدعم تواصل العقول وصنع المستقبل.

وقالت سموها: "دبي تُواصل من خلال هذا المتحف دورها المحوري في تفعيل حراكٍ فكري ثقافي مستدام.. فالمتحف يوثق حدث تاريخي اجتمع فيه العالم في دبي، ويحفظ ذكراه للأجيال القادمة... متحف إكسبو 2020 دبي ينضم اليوم إلى مجموعة من المعالم السياحية والتجارب التي تعزز مكانة دبي مدينةً عالمية خلّاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، ويعكس أهمية مدينة إكسبو دبي مقصداً للتثقف والتعلّم، وتسهم في تمكين هذه القطاعات وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية المبتكرة، تجسيداً لرؤية دبي الطموحة وتحقيقاً لتطلعات قيادتها الرشيدة".

عقب الافتتاح، استضافت مدينة إكسبو فعالية خاصة في متحف إكسبو 2020 دبي تناولت الموضوعات الرئيسية التي ركز عليها "معرض إكسبو الدولي" ، حيث استكشف قادة الفكر الاستدامة والتكنولوجيا والثقافة، وناقشوا كيف يمكن للمجتمع الإنساني أن يتعلم من تجارب الماضي للاستفادة منها في تحقيق طموحات المستقبل.

ويبدأ متحف إكسبو 2020 دبي في استقبال الزوار غداً (السبت) تزامناً مع "اليوم العالمي للمتاحف"، فيما تجدر الإشارة إلى أن دبي ستستضيف المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم 2025" الذي يجمع مجتمع المتاحف العالمي تحت شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير" ويعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة كعاصمة للإبداع والابتكار.

يذكر أن مدينة إكسبو دبي و"دبي للثقافة" قد أبرما في العام الماضي شراكة ديناميكية مخصصة لإثراء المشهد الفني والثقافي في الإمارة عبر مبادرات تعاونية لتمكين المبدعين والمواهب الشابة، وإبراز أهمية التراث الإماراتي، ورفع مكانة دولة الإمارات وجهةً ثقافيةً وسياحيةً عالمية رائدة.

وتعد "مدينة إكسبو دبي" مدينة المستقبل التي يقودها الابتكار فيما يشكل الإنسان محورها الأساسي، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، مع التزامها بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي. صُممت المدينة لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز مسيرة دبي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. وتعيد المدينة ومجتمعاتها السكنية، تعريف الحياة الحضرية، مجسدةً أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة السكان.