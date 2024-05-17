سارة الشحي: حب القراءة يقود إلى التميز

المصدر: دبي - وفاء السويدي

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يسعى الكثيرون إلى النجاح والتفوق، ويختلف الأشخاص في طريقتهم للوصول، وقصة نجاح سارة الشحي مميزة، فحبها للقراءة قادها للتفوق.

كما أنها نشيطة على شبكات التواصل الاجتماعي ومقدمة برامج أطفال، وقد كان تشجيع والدتها وتوجيهها الداعم الأكبر لها لمواصلة طريق النجاح.

«البيان» التقت سارة الشحي الحاصلة على رخصة مسعف أولي معتمدة من المنظمة الدولية، والمتفوقة دراسياً، وتقول:

«أحب القراءة، فهي تنمي التفكير وتطور المهارات، وبالقراءة استطعت تعلم طريقة الكتابة التي أعبر بها عن نفسي وعن الخيال الذي أحب أن أصنعه بقصصي، وأصدرت قصتين؛ الأولى «الريشة الذهبية»، والثانية «كوكب الأضواء»، وهما ضمن كتاب «حكايات من السعادة»، الذي يضم مجموعة قصص من تأليف أطفال».

وتابعت: «قصة «كوكب الأضواء» تحكي عن شخصية نورة المنورة التي استيقظت على صوت نجوم تتحدث مع بعضها، وعندما تجمعت لاكتشاف ما هو غير متوقع، وجدت صندوقاً يحمل عنوان «كنز النجوم».

وعندما حاولت أخذه، تلقت تعليمات تفيد بأنها يجب أن تجتمع مع لورية الشمس ولورية القمر لتفتح الصندوق، وكلمة «لورية» اخترعتها الكاتبة لتكون بمعنى «الشعب»، بمعنى أنها اجتمعت مع شعب الشمس وشعب القمر، وتكمل قصتها.

وأضافت: «كتاب «حكايات من عالم السعادة» من إصدار دار شمس، والهدف من القصة عدم الطمع، كما تم استضافتي في أحد البرامج على تلفزيون الشارقة، ثم تم اختياري لتقديم ورش للأطفال لبرنامج «معاً أصدقاء»، وقدمت أيضاً برنامج «أطفالنا والكتاب»...». وتطمح الكاتبة الصغيرة سارة الشحي لتكون طبيبة أسنان كوالدتها شيخة، التي تشجعها على الاستمرار في التفوق، وتقول والدتها:

«أفتخر بها، وقد فازت بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي- فئة الطالب المتميز، ولديها عدة جوائز في الرياضيات الذهنية على مستوى الدولة والخليج وعالمياً».