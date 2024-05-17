«الشارقة للكتاب» تستعرض مبادرات الإمارات الإبداعية في «الرباط للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد جناح «هيئة الشارقة للكتاب»، إقبالاً رسمياً وجماهيرياً لافتاً، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 29 من «معرض الرباط الدولي للكتاب».

حيث عكست الهيئة المشهد الثقافي الغني لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، تجسيداً لتوجهات الدولة الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، مقدمةً لزوار المعرض نافذة على تراث الإمارة وإبداعاتها الأدبية ومبادراتها العالمية، التي تعكس الريادة الإماراتية في قطاع الصناعات الإبداعية.

وذلك على امتداد أيام المعرض، الذي يستمر حتى 19 مايو الجاري، بمشاركة 743 عارضاً، من 48 دولة.

وحظي جناح الهيئة بزيارة معالي عزيز أخنوش رئيس الوزراء المغربي، الذي استقبله بدر محمد صعب مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب، وقدّم له إهداءً خاصاً، تمثّل في كتاب «سرد الذات»، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وذلك في إطار تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة.

حضور

وعزّزت «هيئة الشارقة للكتاب»، حضورها الثقافي في «معرض الرباط الدولي للكتاب»، من خلال استعراض مجموعة واسعة من الفعاليات والمعارض الرائدة، التي تنظمها إمارة الشارقة على مدار العام، بما في ذلك «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، و«مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

كما أبرزت الهيئة ما تنظمه من مؤتمرات دولية متخصصة، مثل مؤتمرات الناشرين والموزعين، و«الشارقة للرسوم المتحركة»، والدور الحيوي الذي تلعبه الشارقة ودولة الإمارات في تطوير الصناعات الإبداعية، وتعزيز الحركة الأدبية والفنية في المنطقة والعالم.

خدمات متكاملة

وفي سياق التعاون مع أطراف صناعة الكتاب، عقدت «هيئة الشارقة للكتاب» سلسلة من الاجتماعات مع الناشرين، بهدف تعزيز التواصل الثقافي.

واستعرضت ما تقدمه الشارقة من جوائز لدعم المبدعين من كتاب وناشرين ورسامين ومترجمين، منها «جائزة الشارقة للترجمة» (ترجمان)، التي تكرم الإصدارات المترجمة المستندة إلى الحضارة العربية والإسلامية في مجالات فكرية وثقافية وإبداعية، إلى جانب التعريف بالملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، الذي يحظى بدعم من إمارة الشارقة.

نقطة جذب

شكَّلت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، نقطة جذب رئيسة في المعرض، إذ عرّفت الناشرين والمبدعين بخدماتها المتكاملة، ومساهماتها في دعم أعمال المستثمرين في مختلف القطاعات.

وضمن فعاليات المعرض، قدّم جناح الشارقة مجموعة متنوعة من الإصدارات الثقافية والأدبية، لمجموعة من المؤسسات والهيئات المشاركة تحت مظلة الهيئة في جناح إمارة الشارقة بالمعرض، منها «مجموعة كلمات»، و«دائرة الثقافة»، و«منشورات القاسمي».

دور حضاري

وفي تصريح له حول مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في المعرض، أعرب بدر محمد صعب مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب، عن أهمية حضور الشارقة في معارض الكتاب العربية والعالمية، بما يعكس الدور الحضاري والثقافي الذي تلعبه الإمارة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في «معرض الرباط الدولي للكتاب»، تعزز العلاقات الثقافية والأكاديمية مع المؤسسات والناشرين في العالم العربي عموماً، والمغرب العربي على وجه الخصوص، بما يضمن توسيع آفاق التعاون الدولي مع صناع الكتاب في العالم.

علاقات

وقال صعب: «حضور هيئة الشارقة للكتاب في المعرض، يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، على مستوى القطاعات الثقافية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تعزيز الروابط مع صنّاع النشر والتوزيع، ومشاركة الخدمات العالمية التي تسهم في خلق قطاع منافس، يواكب التطورات العالمية المتسارعة».