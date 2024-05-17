«المتوصّف» تختتم تصفياتها بمشاركة قياسية

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت أمس تصفيات «جائزة المتوصّف»، التي تقام تحت رعاية وإشراف إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وبتنظيم من مجمع زايد التعليمي، بمنطقة البرشاء في دبي، والمخصصة لثلاث فئات وهي: طلاب وطالبات مراحل التعليم الأساسي الحلقة الأولى والثانية والثالثة (التعليم الثانوي)، وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية من مختلف إمارات الدولة.

وبلغ إجمالي عدد المنتسبين هذا العام إلى «جائزة المتوصف» حوالي 500 متسابق في واحدة من أكبر المشاركات، على مدار عدد سنوات المسابقة العشر، قدموا للمشاركة من جميع إمارات الدولة.

نظام قرعة

واعتمدت لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، نظام القرعة في اختيار الأسئلة المستوحاة من كتاب «المتوصّف»، لمؤلفه عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والذي يعتبر وثيقة ثقافية مهمة تعكس التراث والقيم الإماراتية.

هذا الاختيار منح المشاركين فرصاً متساوية لإظهار فهمهم للمثل وتطبيقها في سياق المسابقة، مما يعكس رغبة اللجنة في تشجيع التعلم والتفكير الإبداعي بدلاً من الاعتماد على الحفظ العشوائي، إن هذا النهج يمكن أن يعزز التفاعل والمشاركة الفعّالة من قِبَل المشاركين، ويسهم في تعزيز الفهم العميق والشامل للمثل وتطبيقها في الحياة اليومية.

مستوى مميز

من جانبها، اعتبرت شريفة أحمد، المشرفة على «جائزة المتوصّف»، أن النجاح الكبير الذي حققته المسابقة، يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز الانتماء الوطني والمجتمعي بين الشباب، وأضافت، إن مثل هذه المبادرات تلعب دوراً مهماً في بناء الهوية الوطنية، وهو أمر جوهري لتعزيز الروح الوطنية والتواصل الاجتماعي الإيجابي بين أفراد المجتمع.

وأردفت أن جهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تركز بشكل واضح على بناء الهوية الوطنية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، خاصة الأجيال الجديدة.

وذلك من خلال تنظيم مثل هذه المسابقات وإدماجها في البرامج التعليمية، الأمر الذي يسهم في الفهم الحقيقي للتراث والقيم الوطنية بين الشباب، كما أن إشراك أولياء الأمور والطاقم التعليمي يعزز الشراكة بين المدرسة والمجتمع، مما يؤدي إلى بيئة تعليمية أكثر تفاعلاً وتأثيراً.