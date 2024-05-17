«تباشير الخير» تحتفي بعطاء شجرة النخيل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم فعالية «تباشير الخير» الهادفة إلى الاحتفاء بشجرة النخيل، والتعريف بأهميتها ومكانتها وتأثيراتها على كافة جوانب الثقافة الإماراتية.

وذلك من خلال تشكيلة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والتراثية المستلهمة من شجرة النخيل بوصفها رمزاً وطنياً وجزءاً من التراث المحلي، وهو ما يتناغم مع مسؤولية الهيئة الثقافية الرامية إلى صون التراث المادي وغير المادي والمحافظة عليه وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.

وسيشهد متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات على مدار يومي 25 و26 مايو الجاري، تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي ستقام تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين في التراث، حيث يستضيف جناح الأطفال ورش «سفافة – قلادة الجمل»، و«سفافة – حامل الأكواب»، و«أوريغامي للخوص».

والتي تتيح للزوار فرصة التعرف على أساسيات حرفة سف الخوص وتقنياتها، وطرق التعامل مع سعف النخيل وإعداده وصبغه تمهيداً لاستخدامه في ابتكار مجموعة من الإكسسوارات والحقائب والزينة، وغيرها.

حرف

في حين سيكون زوار «مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية» على موعد مع مجموعة من «الورش التقليدية» الهادفة إلى تعريفهم بتاريخ الحرف اليدوية وأبعادها التاريخية، وأجزاء شجرة النخيل والمواد الأولية المستخدمة في المنتجات المستلهمة من الخوص، كما يقدم المركز تشكيلة من الورش التطويرية الرامية إلى تدريب المشاركين على طرق ابتكار منتجات عصرية باستخدام الخوص.

واحتفاءً بموسم الرطب يستضيف «بيت المأكولات الشعبية» عدداً من ورش العمل التفاعلية الهادفة إلى منح الزوار فرصة استكشاف تقاليد تقديم الرطب والتمر واستخداماتهما في المطبخ الإماراتي، وطرق حفظ التمر وتزيين أطباقه التقليدية، إضافة إلى تعريفهم بتقنيات استخراج دبس التمر.

من جهة أخرى، خصصت «دبي للثقافة» في «مركز الزوار» سوقاً شعبياً تعرض فيه إبداعات مجموعة من الحرفيين المحليين.

مسارات

وعلى مدار مايو الجاري، سيتمكن رواد متحف الشندغة من الاستمتاع بـ «المسارات العائلية» التي تنظمها الهيئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف تمكين الزوار من التعرف على مقتنيات بيت «خور دبي – نشأة مدينة»، و«بيت العطور»، و«دبي المعاصرة» و«جناح الحياة البحرية»، إلى جانب الاستمتاع بعرض «حصاد الرطب» الذي يقدمه الفنان الإماراتي مرعي الحليان، ويعبر فيه عن أهمية موسم حصاد الرطب.

وقال عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة بالإنابة في «دبي للثقافة»: «تشكل شجرة النخيل إحدى ركائز التراث الإماراتي، وقد أسهمت بدور مهم في مرحلة ما قبل النفط، إذ كانت تشكل المحور الأساسي للحياة، حيث استخدمت ثمارها للغذاء، وجذعها وسعفها للبناء، واستعمل خوصها وليفها في العديد من الصناعات اليدوية المهمة في ذلك الوقت.

وهو ما جعلها رمزاً للعطاء والكرم، ومصدراً للإلهام والابتكار»، منوهاً إلى أن فعالية «تباشير الخير» تساهم في تعزيز ارتباط الأجيال القادمة بشجرة النخيل، والتعريف بالمهن والحرف اليدوية المرتبطة بها، وتقديمها للجمهور بصورة عصرية نابضة بالحياة تعكس أصالتها وعراقة تاريخ دبي.