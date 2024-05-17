مسرح زعبيل في دبي يستضيف عرض لينا أبيض الكوميدي الشهير «ميري كريم»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دبي استقطاب أهم المهارات الإبداعية والفنية في المنطقة والعالم أجمع، بفضل مكانتها العالمية في المجال، وفي هذا السياق، تحتضن الإمارة على خشبة مسرح زعبيل دبي في جميرا، يومي 30 و31 مايو الجاري، عرض «ميري كريم» الكوميدي والممتع لجميع الجماهير الناطقة باللغة العربية، للمخرجة اللبنانية لينا أبيض.

وتضم هذه المسرحية، التي ألفها وليد عرقجي، عدداً من أفضل المواهب التمثيلية في لبنان، بمن في ذلك لمى لاوند. ويترقب محبو المسرح الكوميدي هذا العرض، الذي تنظمه في دبي مؤسسة «الفن للجميع».

حيث يمزج بين الفكاهة والرسائل الاجتماعية المهمة، وفيه نلتقي بعوالم ممتعة، حيث تتقاطع دروب الحب والفوضى بينما يقوم البطل نيكولا بإعداد عشاء مفاجئ لخطيبته نور، بمساعدة صديقه المقرب جو وخطيبته تانيا.

لكن كل شيء ينقلب رأساً على عقب عندما تزوره والدته المرحة والفضولية المتوترة، رولا، التي تقرر البقاء عندهم في المنزل، ما يجعله يبدأ سلسلة من الأكاذيب التي ستغير مسار «الجلسة المثالية التي خطط لها». وتتتابع التقلبات الكوميدية عندما تنكشف الأسرار، وهو ما يضمن أمسية مليئة بالضحك والدراما والرومانسية، ولمسة من الفوضى تضفي على العرض المزيد من التشويق.

ومن الجدير بالذكر أن وليد عرقجي، مؤلف العمل، كان قد بدأ مسيرته التمثيلية لأول مرة عندما كان في التاسعة من عمره من خلال دور رئيس في الفيلم الفرنسي التونسي «Le Collier Perdu de la Colombe» للمخرج ناصر خمير. ولاحقاً، ظهر في أدوار في أفلام لبنانية، وهي:

«قصة ثواني» للارا سابا، «يلا بعدكون» لإيلي خليفة، «يلا بعدكون شباب» لشادي هنا، و«مطلوبين» لنبال عرقجي، كما مثل في مسرحيتين من تأليف ألكسندر نجار وإخراج لينا أبيض: «اللحظة» و«السيد بشارة» في عامي 2018 و2019 على التوالي. وكتب وليد مسرحيته الأولى عام 2022، وهي «آخر سيجارا» من إخراج لينا أبيض.

وتم اختيار جنيفر يمين، وهي خريجة حديثة في الفنون المسرحية من الجامعة اللبنانية الأمريكية، للمشاركة في مسرحية تعاونية مع مدرسة تيش للفنون المرموقة في جامعة نيويورك، التي تم عرضها في مسرح آبي بوروز بجامعة نيويورك، وحصلت على تقدير مبكر لتصويرها شخصية بلانش دوبوا في فيلم «A Streetcar Named Desire».