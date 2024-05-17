«كوكب آخر».. فقرات شبابية تعكس روح دبي ونبضها

المصدر: دبي - البيان

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طاقة إيجابية عالية يمنحها برنامج «كوكب آخر» لمستمعي «إذاعة دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام»، حيث يعكس عبر فقراته المتنوعة روح دبي ونبضها.

وما تتمتع به من جمال وتنوع ثقافي واجتماعي، وما تستضيفه من فعاليات مختلفة، حيث يقدمها سيف عبدالله وماجد الجناحي بأسلوب شبابي وضمن أجواء مرحة، وخفيفة الظل، ما يجعل البرنامج خير رفيق لمستمعي الإذاعة في أوقات المساء.

أدوات

وعلى مدار 3 ساعات متواصلة، يتنقل سيف وماجد بين العديد من الفقرات، حيث يستعرضان جديد التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي، وما تطرحه مواقع التواصل الاجتماعي من قضايا متنوعة، ويطوفان بين وجهات دبي وأماكنها السياحية ويسعيان لاستكشافها والتعرف على ما تقدمه من خدمات نوعية لسكان الإمارة وزوارها.

إضافة إلى استعراض مجموعة من أبرز الفعاليات الترفيهية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي حولت الإمارة إلى وجهة جاذبة للعيش والعمل والزيارة.

أخبار

وتتضمن فقرات البرنامج مجموعة من الأخبار الخفيفة والغريبة والطريفة وأبرز المهن الغريبة في العالم، إلى جانب الكثير من النصائح في مجالات العمل والدراسة والصحة وغيرها، فضلاً عن دخول سيف وماجد في تحديات غنائية وثقافية ممتعة مع المستمعين وضيوف البرنامج على اختلاف تخصصاتهم، ما أكسب البرنامج تنوعاً فريداً في محتواه وفقراته.

تنوع

وأكد ماجد الجناحي أن التنوع في محتوى البرنامج منحه حضوراً خاصاً على أثير الإذاعة. وقال: تتميز دبي بتنوعها الثقافي والاجتماعي وبكونها مدينة عالمية تحتضن الكثير من الجنسيات والفعاليات، ما شكل مصدر إلهام لإعداد وتقديم برنامج يتواءم مع طبيعة الإمارة ويتناغم مع روحها ونبضها اليومي وأسلوب الحياة.

مشيراً إلى أن «كوكب آخر» يعكس رؤية «دبي للإعلام» بأن تكون الأقرب إلى الناس، ويجسد استراتيجيتها الهادفة إلى تقديم محتوى متطور رفيع المستوى سواء كان إخبارياً أو اقتصادياً أو ترفيهياً.

طموحات

وأضاف: «نسعى إلى تلبية طموحات الجمهور واحتياجاتهم في مختلف المجالات، وتزويدهم بأهم المعلومات وما يدور في ساحات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، وتقديم صورة شاملة عن دبي وحيويتها».

متابعة

أما سيف عبدالله فأشار إلى أن البرنامج يحتاج إلى بذل جهد كبير في عملية الإعداد. وقال: يتطلب إعداد «كوكب آخر» متابعة عالية لأبرز ما تشهده دبي من فعاليات ومهرجانات، ومعرفة عالية بكل ما يدور على الساحة المجتمعية، ما يمكننا من تقديم المعلومة الصحيحة وتلبية احتياجات المستمع، والعمل على رفع مستوى الوعي لديه في مختلف القطاعات.

لافتاً إلى أن طول فترة البرنامج يمنحه وزميله ماجد الفرصة لتقديم وجبة معرفية والكثير من النصائح التي يمكن أن تفيد شريحة الشباب وبقية فئات المجتمع في اختياراتها وتوجهاتها.

رفيق

وأضاف: يمكننا القول إن «كوكب آخر» أصبح بمثابة رفيق دائم لمستمعي الإذاعة، خاصة وإنه يبث في أوقات الذروة، حيث المعظم يمكثون في سياراتهم، ما يساعد في توسيع نطاق انتشار البرنامج، ويمكننا من تغيير إيقاعه بشكل دائم. يذكر أن برنامج «كوكب آخر» المستلهم اسمه من عنوان أغنية «دبي كوكب آخر» يبث عبر أثير إذاعة دبي من الإثنين وحتى الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً وحتى العاشرة ليلاً.