«منصة للتوزيع» تروّج إصدارات الإمارات في الدوحة والرباط

المصدر: الشارقة – البيان

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تواصل شركة منصة للتوزيع برنامج مشاركاتها الذي يهدف إلى توسيع نطاق بيع وتسويق الكتاب الإماراتي والعربي في المنطقة والعالم، إذ تشارك في معرض «الدوحة الدولي للكتاب» 2024 و«المعرض الدولي للنشر والكتاب» 2024، الذي يقام في الرباط، ويحتفي بمؤسسة اليونسكو ضيف شرف لدورته الحالية.

وتحمل «منصة» إلى مجتمع القرّاء في معرض الدوحة الذي تستمر فعالياته حتى 18 الشهر الجاري 3500 كتاب تشتمل على 540 عنواناً من أحدث إصدارات 60 دار نشر إماراتية من أعضاء «منصة». وتتناول الكتب المعروضة مجموعة متنوعة من أصناف الكتابة والتأليف والترجمة في حقول الأدب، وشتى أنواع الإبداع الفكري.

أما جناح «منصة» في معرض الرباط الذي يستمر حتى 19 مايو 2024، فيجذب زوار المعرض بباقة غنية من الكتب المنتجة في الإمارات تأليفاً وترجمة، حيث يقدم لهم 2841 كتاباً تشمل 494 عنواناً مختاراً من أبرز إصدارات 59 ناشراً إماراتياً.

وأكدت «منصة» أن هذا الحراك المكثف الذي يتضمن المشاركة في أبرز الأحداث الثقافية محلياً وإقليمياً ودولياً يندرج ضمن إطار أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى دعم الثقافة العربية، ومنح دور النشر الإماراتية فرصة المشاركة في أكبر عدد ممكن من معارض الكتب، وتزويدهم بأفضل الآليات لترويج إصداراتهم عالمياً بأقل التكاليف، ما يسهم في تحفيز أعمالهم، وينعكس إيجاباً على صناعة المحتوى العربي الذي يتم إنتاجه في الإمارات.