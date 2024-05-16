450 عنواناً من «أبوظبي للغة العربية» في «الرباط للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك مركز أبوظبي للغة العربية حالياً في فعاليات الدورة الـ«29» من المعرض الدولي للنشر والكتاب 2024، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية في الفترة بين 10 إلى 19 مايو الجاري في فضاء السويسي بالعاصمة المغربية الرباط.

تأتي المشاركة في إطار حرص المركز على التعريف بجهوده الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وحضورها باعتبارها وعاءً للفكر، وركيزة أساسية للحراك الثقافي بمجمله، إضافة إلى سعيه لنشر ودعم الثقافة العربية، وتعريف أكبر قدر من الجمهور العربي على أحدث مشاريعه، ومبادراته الثقافية، وتقديم مجموعة جديدة من أحدث إصداراته، فضلاً عن تعزيز روابط التعاون التي تجمعه مع العديد من الجهات والمؤسّسات الثقافية ودور النشر العربية والعالمية.

ويعرض المركز في جناحه أكثر من 450 عنواناً، منها 50 عنواناً جديداً من مشروعي «كلمة» و«إصدارات» وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات.

وتحل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» ضيف شرف الدورة الـ«29» للمعرض الذي رسخ منذ انطلاقته الأولى في عام 1987 مكانته في المشهد الثقافي المغربي باعتباره الملتقى الأدبي الأبرز الذي يحتفي بالكتاب وصناعته والكُتّاب والمبدعين.