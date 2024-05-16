برنامج توعوي يرسخ القيم والهوية الوطنية لدى الأجيال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم سلسلة من المحاضرات التوعوية الافتراضية بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، بهدف نشر المعرفة والوعي بالثقافة الإماراتية، وتعزيز القيم الأصيلة وصون التراث المحلي.

يأتي ذلك في سياق التزام الطرفين بمسؤوليتهما في المحافظة على الهوية الوطنية وترسيخها في نفوس الأجيال القادمة، ومساهماتهما في نشر المفاهيم والأسس الداعمة للانتماء والولاء الوطني، وقيم المواطنة الصالحة في المجتمع المحلي.

محاضرات

وستتضمن أجندة البرنامج ست محاضرات نوعية ستتولى تقديمها نخبة من المختصين والخبراء في الثقافة والتراث، وسيتم خلالها طرح ومناقشة العديد من الموضوعات، من بينها ثقافة السنع الإماراتية، ودور الدولة في نشر قيم التسامح، كما تضيء على سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، إلى جانب إبراز أهمية البحث العلمي ودور الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا المجال.

تراث

وسينطلق البرنامج في 16 مايو الجاري بمحاضرة «التراث والقيم الإماراتية» التي تضيء على ثقافة السنع الإماراتي ومكانته ودوره في تعزيز الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع، وأهميته في دعم سياسات الدولة الهادفة إلى إعداد جيل ملتزم بالقيم الأصيلة، إلى جانب أبرز محاور وآداب السنع ودوره في تكوين ملامح شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وانعكاس ذلك على تأسيس الدولة.

بحث

ويشتمل البرنامج على محاضرة «طرائق البحث العلمي» التي ستعقد في 3 يوليو المقبل، بينما تناقش محاضرة «يوم المرأة الإماراتية»، التي ستنظم في 28 أغسطس المقبل أبرز إنجازات المرأة الإماراتية والقفزات النوعية التي حققتها خلال السنوات الماضية.

وسيشهد البرنامج في 20 سبتمبر المقبل تنظيم محاضرة تعريفية تهدف إلى إبراز دور الأرشيف والمكتبة الوطنية، في حفظ الرصيد الوثائقي للدولة والتعريف برؤيته ورسالته وخدماته التي يقدمها للباحثين والجمهور بشكل عام.

دور

وفي السياق، تضيء محاضرة «الفرائد من أقوال زايد» التي ستعقد في 1 نوفمبر المقبل على سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ودوره في إرساء دعائم الاتحاد وتأسيس الدولة وتأثيره في المجتمع المحلي، وسمات شخصيته الإنسانية المحبة للخير والعطاء، بينما تناقش محاضرة «التسامح في مجتمع دولة الإمارات» التي ستقام في 15 نوفمبر المقبل، دور الإمارات الريادي في نشر قيم التسامح والسلام والتعددية وقبول الآخر.

جهود

يذكر أن كافة المحاضرات التي تأتي في إطار تضافر جهود «دبي للثقافة» والأرشيف والمكتبة الوطنية الهادفة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز صلة الأجيال القادمة بالتراث الوطني، ستكون باللغة العربية، وستقدم مجاناً عبر برنامج «ميكروسوفت تيمز» وذلك لإتاحة المجال أمام كافة أفراد المجتمع للمشاركة فيها، وسيتم خلالها توفير ترجمة فورية إلى لغة الإشارة لمساعدة أصحاب الهمم على الاستفادة منها.