متحف «إكسبو 2020 دبي» يروي «قصص الأمم» السبت

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «مدينة إكسبو دبي» افتتاح متحف إكسبو 2020 دبي السبت المقبل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف.

وتتيح مدينة إكسبو دبي للجميع الدخول مجاناً يومي السبت والأحد المقبلين إلى المتحف الجديد ومعارض «قصص أمم» الثلاثة في المدينة، إضافة إلى خصم بنسبة 50 % على جميع الوجهات المميزة الأخرى - ألف، وتيرا، وجناح المرأة، وجناح الرؤية، وحديقة الثريا.

ويوثق متحف إكسبو 2020 دبي مسيرة الحدث الدولي الاستثنائي الذي عمل على تعزيز التعاون والابتكار في جميع أنحاء العالم.

وتبدأ رحلة الزائر بلمحة عن أول مشاركة لدولة الإمارات العربية المتحدة في معارض إكسبو، ليسلط المتحف بعدها الضوء على كل المراحل التي مر بها إكسبو 2020 دبي، بدءاً من فكرة الاستضافة والتقدم بملف الترشح مروراً بالتصويت والفوز وتصميم المخطط الرئيس وبناء الموقع، وتحديات كورونا والتأجيل، وصولاً إلى حفل الافتتاح التاريخي، والأشهر الستة للحدث، إضافة إلى أثر إكسبو 2020 دبي وإرثه المستدام وأهميته لدولة الإمارات والمنطقة والعالم.

رحلة

وفي المدخل يستقبل الزوار طائر الصقر، الذي يحاكي عرض «رحلة الخمسين»، الذي قدم في ساحة الوصل بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تنسج فقاعات الحنين من الماضي إلى الحاضر، بينما يخطو الزائرون فوق أرض مائلة تمثل الكثبان الرملية الصغيرة، وهي رمز لطبيعة الأرض التي بني عليها موقع إكسبو 2020، وأصبحت الآن «مدينة إكسبو».

وفي سياق النظرة على معارض إكسبو الدولية السابقة، يتم تسليط الضوء على المشاركة الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1970، والتقدم نحو ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة وحصولها على جائزة الدولة المضيفة لعام 2020، بما في ذلك تصميم المخطط الرئيس الأصلي، كما توضح مرحلة البناء المهمة الضخمة المتمثلة في بناء مدينة من رمال الصحراء، مع عرض تذكارات رئيسة مثل خوذة البناء الموقعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

يسترجع الزائرون في المتحف روح الاحتفال بـ«إكسبو 2020 دبي» منذ الافتتاح وحتى الختام، بما في ذلك الاحتفالات الكبرى والحفلات الموسيقية المبهرة وفعاليات القيادة الفكرية الرائدة.

ويعرض المتحف إرث «إكسبو 2020 دبي» الذي يعيش في مدينة إكسبو دبي، مدينة المستقبل الشاملة التي تعتمد على الابتكار وتتمحور حول الإنسان، ويسلط الضوء على دورها كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28».

قصص أمم

تمثل معارض «قصص أمم» الإرث الحي للمشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي عبر معرض واحد في كل منطقة من المناطق الثلاث في مدينة إكسبو دبي «الفرص والتنقل والاستدامة»، تسلط «قصص أمم» الضوء على إسهامات الدول في الموضوع ذي الصلة، وتتميز بتذكارات من أجنحة الدولة الأصلية في معرض إكسبو العالمي، ففي منطقة الفرص يعرض فيلم «لحظتنا في الزمن» التصميم الجماعي للإنسانية ووجهات النظر المتغيرة، وكيف اجتمع العالم ليتعاون في صنع المستقبل ويتضمن تذكارات من قبرص ولبنان ونيجيريا وتيمور الشرقية وغيرها.

وفي منطقة التنقل يشيد «عالمنا الرائع» بسعي البشرية الدؤوب لتحقيق التميز، وكيف غيّرت البراعة والطموح الطريقة التي يعيش بها الناس ويتواصلون ويتبادلون المعرفة والأفكار، وتضم تذكارات من بلجيكا وجمهورية الدومينيكان وجامايكا والمكسيك ومنغوليا، وغيرها

. أما منطقة الاستدامة، فتجسد «مخيلتنا التي لا نهاية لها»، وتستكشف أبرز المعالم الثقافية لمعرض إكسبو 2020، من تقاليد العالم القديم التي تحولت إلى منتجات استهلاكية حديثة إلى الاحتفالات بالعلاقة الإنسانية مع الطبيعة، وتعرض تذكارات من غينيا الاستوائية، وغينيا، وليتوانيا، وموزمبيق، ورومانيا، وغيرها.