«أبوظبي للثقافة والفنون» تخرج دفعة جديدة من «القيادات الإعلامية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن تخريج الدفعة السابعة عشرة من برنامج «القيادات الإعلامية الشابة»، الذي يحتفي بالمواهب الإبداعية المتميزة في المشهد الإعلامي الحيوي بدولة الإمارات بعد أن أكملوا بنجاح برنامجهم التدريبي بالشراكة مع أكاديمية سكاي نيوز عربية.

وأقيم حفل التخرج في مجلس معاليه يوم السبت 27 أبريل، بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وعدد من الضيوف، والشخصيات الإعلامية من قناة سكاي نيوز عربية وأكاديمية سكاي نيوز عربية.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «قدمنا 9 ورش تدريبية لخمسة عشر طالب إعلام من كبريات الجامعات الوطنية، ككليات التقنية العليا، وجامعة أبوظبي، وجامعة زايد، وأتحنا لطلبة البرنامج المشاركة الميدانية بتغطية فعاليات مهرجان أبوظبي وإصدار نشرة «أخبار الدار» الخاصة بالبرنامج، كما استضفنا ضيوفاً متحدثين من كبار الإعلاميين الذين يتابعون الطريق معنا يداً بيد لصناعة مستقبل الإعلام الإماراتي».

من جانبه، قال أحمد آل ربيعة، رئيس أكاديمية سكاي نيوز عربية: «تحرص أكاديمية سكاي نيوز عربية على القيام بدورها المتمثل في بلورة ملامح المشهد الإعلامي المستقبلي من خلال تمكين المواهب من جميع أنحاء المنطقة وتزويدهم بالمهارات والمعارف والكفاءات الأساسية اللازمة لتحقيق التفوق في هذا المجال الحيوي».

ويحتفي هذا الحدث بالموهبة والإبداع والتفاني في المشهد الإعلامي النابض بالحياة في دولة الإمارات، حيث خصص هذا البرنامج منذ تأسيسه في عام 2007 لإعداد طلاب وخريجي الجامعات الإماراتية، ومساعدتهم على دخول سوق العمل الديناميكي، وتحقيق النجاح في مختلف قطاعات صناعة الإعلام، واكتسب المشاركون خلال البرنامج مهارات ومعرفة وخبرة عملية.

وتمكن الطلاب بالشراكة مع سكاي نيوز عربية من المشاركة في سلسلة من ورش العمل التي تناولت مختلف جوانب قطاع الإعلام تحت إشراف مجموعة من المختصين المؤهلين، بمن فيهم رامي مجذوب، مدير أكاديمية سكاي نيوز عربية، إضافة إلى مقدمي الأخبار عيسى المرزوقي، وميشيلا حداد، وروبير النخل، كما استمع الطلاب إلى جلسة ملهمة ألقاها سعيد سعيد، كاتب المقالات في صحيفة ذا ناشيونال، التي تندرج مع قناة سكاي نيوز عربية تحت مظلة الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية.