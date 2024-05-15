جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح لدورتها الـ19

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية، فتح باب الترشح لدورتها التاسعة عشرة، بداية شهر مايو الجاري وحتى 1 سبتمبر المقبل. وقال د.علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب: «نفخر بما حققته الجائزة من نجاح متواصل وبصمة واضحة في المشهد الثقافي طوال ثماني عشرة دورة مضت».

وتعتمد معايير التقديم في فروع الجائزة على عدة شروط من ضمنها، يحق للمرشح التقدم بعمل واحد فقط لأحد فروعها، على ألا يكون العمل قد ترشح لأي جائزة أخرى خلال العام ذاته، وضرورة احتواء العمل الأدبي المرشح على ترقيم دولي، في حين لا تُمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة أخرى، ويجوز إعادة الترشُّح للجائزة بالعمل ذاته مع ضرورة استيفائه لشرط المدَّة الزمنية.

ويمكن للمؤلفين التقدم بترشيحات ذاتية، أو عن طريق دور النشر التي ترشح الكتب الصادرة عنها بعد نيل موافقة المؤلف الخطية، على أن تكون قد نشرت خلال العامين الماضيين على أقصى تقدير.

ويتعين أن تكون الأعمال الأصلية المرشحة قد كُتبت باللغة العربية، باستثناء الأعمال المرشحة ضمن فرع «تحقيق المخطوطات»، حيث يجوز الترشح للجائزة بلغات أخرى، وفرع «الترجمة» (سواء الأعمال المترجمة من أو إلى اللغة العربية)، والأعمال المرشحة ضمن فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى»، حيث تُقبل الأعمال المنشورة باللغات الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية.

أما فيما يخص جائزة «شخصية العام الثقافية»، فيجب أن يتم ترشيح المتقدمين من قبل المؤسسات، أو من قبل ثلاث شخصيات فكرية وثقافية بارزة.