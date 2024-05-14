«الناشر الأسبوعي 67».. عين على أغلفة الكتب

المصدر: الشارقة - البيان

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تناولت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد الـ67، أهمية تصميم أغلفة الكتب، بعيون ناشرين ومؤلفين عرب تحدثوا عن الغلاف بوصفه الواجهة الأولى التي تستقبل عين القارئ، والمفتاح لعوالم الكتاب الداخلية، مؤكدين أن لوحات الأغلفة وخطوطها وتصاميمها تلعب دوراً معرفياً وجماليّاً وتسويقياً.

بوصلة

وفي افتتاحية العدد، كتب أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، مقالاً بعنوان «بوصلة المهرجان القرائي للطفل»، جاء فيه: «هنا في شارقة الثقافة، يتجدَّد لقاء المحبة والمعرفة والخير والجمال. والآن في الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي افتتحه الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ليؤكد مباشرة أن رعاية المهرجان تعني رعاية المستقبل، وأن التنشئة المعرفية الجمالية الإنسانية للأطفال واليافعين هي ضمان شروق شمس المستقبل على الأمم».

وتابع العامري: «منذ البدء، كان الطفل هو عنوان مهرجان الشارقة القرائي الذي انطلق قبل 15 عاماً بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ورعاية قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ومنذ البدء، أصبح للقراءة مهرجان يجمع بين الكتاب والمتعة والجمال والقيم».

وقال أحمد العامري في الافتتاحية: «مع كل دورة جديدة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، تكبر الإنجازات، وتكبر الأحلام أيضاً، بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ليغدو المهرجان الذي تنظمه الهيئة خريطة طريق مضاء بالعقول والقلوب إلى مستقبل جديد وحياة متجددة، خصوصاً أن طاقة الكلمة هي مصدر لا ينضب».

لقاءات

ونشرت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب موضوعات تتعلق بصناعة النشر وأطرافها من مؤلفين وناشرين ورسّامين، عبر حوارات ومقالات ودراسات ومتابعات، ومن بينها حوار مع الرسّامة والمؤلفة الكورية الجنوبية كيونغ مي آهن، التي فازت بالجائزة الأولى في معرض رسوم كتب الطفل، ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي أقيم من الأول حتى 12 مايو الجاري.

ونشرت المجلة حواراً مع الشاعر الجنوب أفريقي ناثان ترانتال الذي أكد أنّ العرب والأفارقة يملكون «منجماً ذهبياً فكرياً وروحياً وأدبياً»، وحواراً مع الكاتب والباحث الفرنسي جان جاك لوساركل الذي قال: إن الرأسمالية تقود البشرية إلى كارثة. كما نشرت حواراً مع الشاعر الإسباني خوسيه ماريا آلباريث كاكّامو الذي يكتب باللغة الغاليثية القديمة، ويجمع في نتاجه الإبداعي بين القصيدة والرسم.