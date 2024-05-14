4000 زائر لملتقى السيارات الكلاسيكية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نجح ملتقى المركبات الكلاسيكية في نسخته الرابعة التي اختتمت أول من أمس في متحف رأس الخيمة الوطني، في جذب نحو 4000 زائر من الشباب والمهتمين باقتناء المركبات الكلاسيكية وملحقاتها.

وعرض الملتقى أربعين مركبة كلاسيكية نادرة صنعت في الفترة بين 1929 و1990، إلى جانب عدد من المقتنيات النادرة كأول هاتف عمومي تم تركيبه في دولة الإمارات في عام 1979 من إنتاج شركة «تامورا» اليابانية، وأول جهاز لإرسال الصور والبيانات ويرجع تاريخه لعام 1970، حيث تم استعماله في السفارات والوزارات في الدولة آنذاك، إضافة إلى أول كاشف أرقام تم استخدامه في الدولة عام 1992. كما تم عرض أول إصدار للطوابع في مكتب بريد رأس الخيمة، والذي يرجع تاريخه لعام 1964، وأول إصدار من أجهزة النداء الآلي والتي تم استخدامها عام 1984.

ومن ضمن المقتنيات أيضاً حقيبة محمولة «زيرو هاليبرتون» تحتوي على الإصدار الأول من اتصالات للهواتف المتحركة لعام 1980 وعدد من المقتنيات النادرة.

وتخلل الملتقى مزاد لمئة قطعة من المقتنيات خاصة بإكسسوارات المركبات الكلاسيكية من تنظيم الإمارات للمزادات.