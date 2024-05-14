معرض في دبي يمزج الفن والتكنولوجيا للتذكير بأهمية «الطبيعة»

المصدر: دبي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقع في قلب دبي مول المزدحم في كثير من الأحيان معرض يأخذ مرتاديه في تجارب فنية ورقمية تفاعلية تمزج بين الفن والتقنيات الحديثة.

ويقدم «معرض آرتي ميوزيوم في دبي» أعمالاً فنية على امتداد 14 «منطقة» تتمحور حول «الطبيعة الخالدة»، ويقدم تجارب فنية ورقمية تفاعلية تمزج بين الفن والتقنيات الحديثة حتى يمتع الزوار حواسهم البصرية والسمعية بينما تفوح الروائح العطرة في المكان.

وقال داني سماحة، مدير عام المعرض: «نبدأ من عند المدخل، سترى الموجة العظيمة، وهي مثل موجة ضخمة وجميلة. لكل غرفة، لكل منطقة، رائحتها الخاصة. لذلك، ستشعر وكأنك ترى، وستشعر بالأصوات أيضا. بعد ذلك ستشم رائحة، ثم تنتقل من الموجة إلى منطقة الزهور. لدينا منطقة زهور جميلة جداً».

ويهدف العرض الافتتاحي للمعرض بعنوان «الطبيعة الخالدة» إلى تذكير الناس بأهمية الطبيعة وحماية البيئة.

كما يدعو المعرض الزوار للمشاركة في تهيئة الأجواء بداخله، بدءاً من رسم بعض اللوحات الفنية التي يتم عرضها بعد ذلك على الشاشة وحتى عزف مقطوعات على البيانو ليستمتع بها الآخرون.

تولت شركة ديستريكت الكورية المتخصصة في التصميم الرقمي عملية تصميم المعرض الذي فتح أبوابه أمام الزوار في فبراير.