800 عنوان مشاركة «الشارقة للتراث» في «الرباط للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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أشاد المشاركون في جلسات معرض الرباط الدولي للكتاب والنشر بتجربة الشارقة الثقافية ومشروعها النوعي في مجال النشر الثقافي والمحافظة على التراث المادي وغير المادي، وذلك في إطار مشاركة معهد الشارقة للتراث في الحدث الذي يعقد فعاليات دورته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 09 إلى 19 مايو الجاري، في فضاء السويسي بأكدال المغربية.

ورفد المعهد أرفف جناحه المشارك بأكثر من 800 عنوان من الإصدارات المتخصصة في التراث الثقافي، وتشمل سلسلة من الموسوعات والدوريات والمجلات والنشرات المتنوعة، كما يسجل حضوره الفاعل بالمشاركة في الجلسات الثقافية المصاحبة للمعرض والتي تتناول موضوعات ثقافية وتراثية شتى.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث أن مشروع الشارقة الثقافي والتراثي يعتبر نموذجاً بارزاً في خدمة ثقافة العرب وتراثهم.

ندوات ولقاءات

إلى جانب ذلك، تشمل أجندة المعهد خلال هذه التظاهرة الثقافية المشاركة في عدة ندوات علمية داخل المعرض وخارجه، وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الهيئات والمؤسسات التراثية المغربية، لبحث ومناقشة تطوير مجالات التعاون والشراكة الثقافية، وبالاستفادة من تجربة الشارقة الرائدة ورصيدها الزاخر على صعيد العمل الثقافي والتراثي.

وفي هذا السياق، وضمن مشاركة المعهد في جلسات البرنامج الفكري المصاحب للمعرض، استضافت المكتبة الوطنية بالرباط جلسة تحت عنوان «التراث الثقافي بين تحديات التكوين ورهانات التثمين»، سلط الدكتور عبدالعزيز المسلّم الضوء على تجربة الشارقة في مجال حماية التراث الثقافي.

وفي لقاء مفتوح مع طلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، تحدث المسلم حول «معهد الشارقة للتراث.. عقد من حفظ التراث وصونه»، وناقش فيها مع الطلبة العديد من التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بموضوع اللقاء.

فيما عقدت جلسة تعريفية خاصة شارك فيها الدكتور عبدالعزيز المسلّم تحت عنوان (المؤسسات الثقافية ودورها في حماية التراث وصونه، وبإدارة د. مني بونعامة مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد، استعرض بشكل موجز جهود المعهد في حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه.