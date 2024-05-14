«أبوظبي للثقافة والفنون» تكرم الفائزين بجائزة التصميم

المصدر: أبوظبي – البيان

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كرمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وعلامة الأزياء الفاخرة دولتشي آند غابانا الفائزين في جائزة التصميم المقدمة من المجموعة بالشراكة مع علامة الأزياء العالمية العريقة، يوم الأحد الماضي، وبحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وممثلين عن دولتشي آند غابانا آلتا مودا.

وحصدت كل من عزة الطويلة، الجائزة عن فئة الأزياء، ونالت سارة المنصوري، الجائزة عن فئة التصميمات الإبداعية للمجوهرات، وتسهم هذه الجائزة في فتح الباب أمام طلبة مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم الإبداعية، في مجالات تصميم الأزياء والحرف اليدوية والمجوهرات والحلي محلياً وعالمياً، ويحظى كل فائز عن كل فئة بفرصة اكتساب المهارات اللازمة لتطوير وإنتاج تصميمه النهائي عبر تدريب داخلي في مقر العلامة الشهيرة في ميلان إيطاليا وذلك قبل عرض التصميم المنتج أمام الجمهور في مهرجان أبوظبي 2025.

وأعربت هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن تقديرها لإبداع المرشحات الست ضمن القائمة النهائية لجائزة التصميم من دولتشي آند غابانا التي تقدّمها المجموعة بالشراكة مع علامة الفخامة العالمية العريقة من إيطاليا، وقالت: «في إطار رؤيتنا المشتركة للاستثمار في الشباب الإماراتيين وتمكين قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، نتشارك العام الثاني إطلاق جائزة التصميم، في فئات تصميم الأزياء والتصميمات الإبداعية للمجوهرات، لطلبة مؤسسات التعليم العالي لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم الإبداعية في مجالات تصميم الأزياء والحرف اليدوية والمجوهرات والحُلي محلياً وعالمياً».

وتابعت: «نسعى لتعزيز جسور التعاون بين بلدينا الإمارات وإيطاليا في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وأهنئ كلّاً من الفائزتين عزة الطويلة وسارة المنصوري اللتين ستتاح لهما فرصة اكتساب المهارات اللازمة لتطوير مساريهما المهنيين على يد أفضل المختصين في مجالات التصميم والأزياء وصناعة العطور في التدريب الداخلي في مقر العلامة الشهيرة في إيطاليا، وعرض التصميم المنتج أمام الجمهور في مهرجان أبوظبي 2025».

واختارت الفائزتين لجنة تحكيم ضمت شخصيات عالمية بارزة من قسم علاقات كبار الشخصيات في دولتشي آند غابانا آلتا مودا، وأسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومؤسسة مجلة فيلا 88، وروبرتو لا لاغونا، مدير معهد مارانجوني الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب فنانين إماراتيين مشهورين مثل عزة القبيسي، فنانة المجوهرات ومصممة المنتجات والنحاتة، وأحمد العريف الظاهري، الفنان متعدد التخصصات، وسلطان الدرمكي، مصمم الأزياء المعروف.