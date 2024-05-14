«العرب والحراك الفلسفي اليوم».. أسس معرفية وأدوار مستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الفكر العربي كتاب «العرب والحراك الفلسفي اليوم»، الذي أصدرته بمشاركة 35 مفكراً وباحثاً، ينتمون إلى 12 بلداً عربياً، وذلك مع اختتام فعالية «نحو تفكر فلسفي عربي جديد»، التي أقامتها المؤسسة بالشراكة مع معهد تونس للفلسفة في رحاب مدينة الثقافة في تونس.

وقد سلط الكتاب الضوء على الحراك الفلسفي العربي المستجد، ودور الفلسفة والحاجة إليها في ظل الخطاب السائد حول موتها، وما يمثله هذا الخطاب من تقويض للأسس المعرفية، التي بنيت عليها الحداثة، ومن تفضيل لعالم الرقمنة.

وتناول الكتاب قضايا فلسفية عامة، ومنها ضرورة الفلسفة، ومهمة التفلسف في عالمنا اليوم، والفلسفة والمستقبل، وحاجة العلم إلى الفلسفة، وجدلية العلاقة بين العقل والإيمان، وتضمن قراءة في ستة من أبرز المؤلفات الفلسفية العربية في العقدين الماضيين، وسلسلة من سبع قراءات في فكر فلاسفة عرب معاصرين، وقراءة في تفلسف المرأة العربية، كما تناول التراث الفلسفي العربي، واستشرف مآلات الحراك الفلسفي العربي الراهن وآفاقه.