157 ألف زائر لمهرجان «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

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مع اختتام الدورة الـ 15 من رحلة الإبداع والمعرفة، فتح مهرجان «الشارقة القرائي للطفل 2024» صفحة جديدة من صفحات ريادته تاركاً ذكريات ملهمة في قلوب وعقول الأطفال والناشئة، الذين جسدوا بمواهبهم ومعارفهم شعار هذا العام «كن بطل قصتك»، حيث رافقوا روائع الأدب والفن والمغامرة في أروقة مركز إكسبو الشارقة على مدى 12 يوماً، وظهرت نتائج الحدث على وجوه 157.381 زائراً، خاضوا تجربة ثقافية وترفيهية غنية، حملت معها أكثر 1000 ساعة من البرامج التثقيفية والترفيهية، مسطرة منجزاً جديداً في سجل الإنجازات الثقافية لإمارة الشارقة.

ونظمت «هيئة الشارقة للكتاب» خلال المهرجان برنامجاً غنياً بالفعاليات التي شملت ورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية في مجالات الفنون، والرياضة، والتكنولوجيا، والرسم، والموسيقى، مجسدة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في إثراء الحصيلة المعرفية للأجيال الناشئة، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والعملية، لتعزيز حجم مساهمتهم في تحقيق رؤية الإمارة في بناء مجتمع معرفي متكامل.

وكرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في اليوم الأول من المهرجان، الفائزين بجوائز «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل 2024»، حيث حاز المركز الأول كيونغ مي آهن من كوريا الجنوبية، وفاز بالمركز الثاني خوان كارلوس بالومينو من المكسيك، أما جائزة المركز الثالث ففازت بها دانييلا ستامتياذي من اليونان.

وحظي المهرجان بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، إذ وجه سموه بتخصيص 2.5 مليون درهم لاقتناء كتب من دور النشر المشاركة، بهدف تزويد مكتبات الشارقة بالإصدارات العربية والأجنبية الجديدة التي عرضت في المهرجان.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «ونحن نختتم دورة أخرى ناجحة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، يملؤنا شعور بالعرفان للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تمثل البوصلة التي توجهنا في هيئة الشارقة للكتاب لرفعة شأن الكتاب والقراءة، وتضيء دربنا نحو مستقبل يرتكز على أبنائه، تحت قيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة؛ فكل طفل غادر المهرجان بابتسامة أو فائدة، وكل قصة تم سردها، وكل كتاب حمله الأطفال معهم إلى منازلهم، يعد شهادة على الدور الفعال الذي تلعبه الشارقة في تشكيل عقول الأجيال القادمة، وتأسيسهم لقيادة مجتمعاتهم، محققة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في بناء مجتمع معرفي يزدهر بالمعرفة، وتترسخ فيه الثقافة كأساس للتنمية الشاملة والمستدامة».

ومن جهتها، قالت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل: «مع ختام كل فصل من فصول مهرجان الشارقة القرائي للطفل، يزداد يقيننا بأن الثقافة هي جسر التواصل الذي يعبر به أطفالنا إلى آفاق المستقبل، وأن القراءة هي المفتاح السحري الذي يطلق العنان لإمكاناتهم اللامحدودة؛ لذلك فإن هيئة الشارقة للكتاب مستمرة في دعم رؤية الإمارة ومشروعها الثقافي العالمي».

وشهد «الشارقة القرائي للطفل 2024» تتويج الفائزين بجوائز الدورة الـ 15 من المهرجان، حيث فاز بالمركز الأول من «جائزة الشارقة لرسوم كتب الأطفال» لفئة اليافعين، لطيفة حمدان ضاعن الكتبي، وحاز المركز الثاني جوري حمد المازمي، ونالت المركز الثالث منيرة محمد سالم الكعبي.

احتفى المهرجان بالأصوات الشابة الفائزة في مسابقة «فارس الشعر». وأحيت الفنانة السورية رشا رزق حفلاً غنائياً اكتظت به قاعة الاحتفالات في المهرجان بأعداد غفيرة من الجمهور. واحتضن المهرجان في دورته الحالية 186 دار نشر من 20 دولة، كما أثرى أوقات جمهوره بأكثر من 1500 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، قدمها 265 من ألمع الأسماء في عالم الأدب والفن من 25 دولة.