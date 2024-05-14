«بلسم».. لمسة شفاء عبر أثير إذاعة «نور دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلسلة من النصائح والحلول والمعلومات الطبية يطل بها البرنامج الإذاعي «بلسم» يومياً عبر أثير إذاعة «نور دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام»، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المستمعين، وتمكينهم من اتباع أسلوب حياة صحي يساهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة في المجتمع.

ويتضمن البرنامج الذي يتولى تقديمه المستشار في الإعلام الطبي، الدكتور بسام درويش العديد من الفقرات والفواصل التي تفيض بالمعلومات الطبية المفيدة، وتشهد طرح تشكيلة من القضايا الصحية التي تهم المجتمع، وتقديم الحلول المناسبة لبعض الحالات المرضية، وذلك من خلال مجموعة من الحوارات التي يديرها الدكتور بسام درويش على الهواء مباشرة مع نخبة من الأطباء المتخصصين في العديد من المجالات، ما يعزز قوة الصحة العامة.

نصائح وحلول

وفي هذا الإطار، يشير الدكتور بسام درويش إلى أهمية البرنامج ودوره في تعزيز الصحة العامة. وقال: يمثل «بلسم» نموذجاً مهماً في الإعلام الطبي، وذلك بفضل ما يتضمنه من فقرات نوعية وما يقدمه من نصائح وحلول، واستعراضه للكثير من الحالات المرضية على الهواء مباشرة، ما يساهم في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد وتحفيزهم على الاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية، والوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية ومنع مضاعفتها، عملاً بقاعدة «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، ونوه درويش إلى أن برنامج «بلسم» يتميز بتفرد محتواه الإعلامي الذي يتم تقديمه ضمن قالب طبي تثقيفي.

مستقبل الطب

وتابع: يلعب البرنامج دوراً مهماً في غرس العادات الصحية في نفوس المستمعين، والتي من شأنها دعم الجوانب الصحية وتطويرها من خلال اتباع النصائح الطبية، وهو ما يمكن أفراد المجتمع من تحديد المشاكل الصحية والبدء بمعالجتها، كما يمكننا البرنامج من تحذير المجتمع من الآفات والأخطار الصحية إلى جانب استشراف مستقبل الطب وسبل الارتقاء بهذا القطاع.

يذكر أن «بلسم» الذي يبث يومياً من الأحد وحتى الخميس في تمام الساعة 12:00 ظهراً، ويُعد واحداً من أبرز البرامج الإذاعية التي استطاعت أن تحجز لها مكانة دائمة في الدورة البرامجية لإذاعة «نور دبي»، وهو ما يعكس حجم النجاح الذي حققه البرنامج منذ اللحظة الأولى لانطلاقته، وذلك بفضل ما يتيحه من مساحة واسعة أمام الأطباء والمتخصصين لطرح أفكارهم وآرائهم حيال العديد من القضايا الصحية والأمراض وانتشارها وطرق الوقاية منها.