43 مشاركاً بهاكاثون الأمن الرقمي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، فعاليات هاكاثون الأمن الرقمي الذي أُقيم في مقر الجمعية برأس الخيمة، بمشاركة 43 مشاركاً ومشاركة من أفراد المجتمع المهتمين بمجال الأمن الرقمي وطلبة المدارس والجامعات، بهدف نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع وتعزيز قدرات الشباب الرقمية من خلال مناقشة التحديات والفرص في مجال تطوير التطبيقات الذكية والأفكار المبتكرة في مجال الأمن الرقمي.

وانطلقت فعاليات الهاكاثون بورشة عمل تفاعلية قدمها المهندس أحمد حسن عبد الحميد، خبير في مجال الأمن الرقمي، تناولت مخاطر وتحديات الأمن الرقمي. هدفت الورشة إلى تحفيز الشباب على المشاركة بفعالية في الهاكاثون وتقديم أفكارهم وحلولهم المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، وأثبت المشاركون في الهاكاثون قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية من خلال تقديم 12 حلاً تقنياً مبتكراً لمواجهة تحديات الأمن الرقمي.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن هاكاثون الأمن الرقمي نموذج لتعزيز التعاون بين الشباب والمؤسسات المجتمعية، حيث يوفر فرصة مثالية للشباب لعرض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة أمام خبراء في مجال الأمن الرقمي والحصول على التوجيه والدعم اللازمين لتطويرها، كما يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات في بناء مجتمع رقمي آمن ومبتكر.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الرقمية والاستفادة منها لخدمة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان.