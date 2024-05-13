جهود مكللة بالتميز والنجاح لأبطال العمل التطوعي في المهرجان

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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وراء كل فعالية ثقافية كبيرة، جهود حثيثة نبيلة يبذلها فريق من الأبطال، تجسيداً لحرصهم على المساهمة في نجاح هذه الفعالية ودعم رؤيتها، والمساهمة في تحقيق أهدافها وإيصال رسالتها، وهذا حال فريق المتطوعين المشاركين في«مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

فريق من الشباب والشابات والرجال والنساء، ينتشر أعضاؤه في ردهات وقاعات المهرجان، يعملون بجد وإخلاص لمساعدة الزوار والإجابة عن استفساراتهم، وتلبية احتياجاتهم، وتقديم الخدمات إليهم، وهم أعضاء فريق «ومضة» التطوعي.

استقبل فريق «ومضة» 350 طلب مشاركة للتطوع في فعاليات المهرجان، من خلال الفرصة التي تم طرحها على منصة «مركز الشارقة للعمل التطوعي»، وبعد دراسة طلبات التسجيل التي قدمها المتطوعون وفقاً لاحتياجات المهرجان، تم اختيار 150 متطوعاً.