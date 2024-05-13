أطفال يحوّلون صفحات الكتب القديمة إلى لوحات فنية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أتاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل الفرصة أمام الصغار للتعرف إلى الجماليات البصرية لصفحات الكتب، وذلك في ورشة عمل فنية تفاعلية أقيمت بركن «القصص المصورة» ضمن فعاليات المهرجان.

وأخذت الورشة مجموعة من الأطفال في رحلة شيقة لإعداد الإطارات لصفحات من كتب قديمة وتجميع القطع لإنشاء أعمال فنية مذهلة بصرياً، حيث وزعت على الأطفال بعضاً من الألوان والإطارات الخشبية ذات اللون الأسود، وطلب منهم تنفيذ رسومات على الصفحات وتلوينها، ثم وضعها داخل الإطارات لإنشاء لوحات فنية.