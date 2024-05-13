الصغار يبحرون في عالم «التأليف الموسيقي»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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جمع المؤلف الموسيقي إيلي نخلة، عدداً من الأطفال في ورشة تفاعلية ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، لتعليمهم فن «التأليف الموسيقي» وكيفية ربط الموسيقى بكلمات النص الغنائي.

وبدأت الورشة، بعرض نص شعري على لوحة أمام الأطفال، ثم قام مقدم الورشة بتشغيل مقطوعة موسيقية بأداء بطيء لشرح كيفية تحقيق الوزن بين الموسيقى والكلمات على كل مقطوعة بصورة بطيئة، بحيث يردد معه الأطفال كلمات الأغنية بالتماشي مع الموسيقى. وشغّل إيلي مقطوعة موسيقية أخرى بأداء أسرع، وأجرى عدّاً تنازلياً للأطفال، ثم تركهم يدمجون الكلمات مع الموسيقى لأداء الأغنية سوياً.