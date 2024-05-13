«إكسبوجر» يفتح باب المنافسة على جوائزه ويستحدث فئتين جديدتين

المصدر: الشارقة ـــ وام

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أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، فتح باب المنافسة على جوائزه العالمية للتصوير بالدورة التاسعة للعام 2025، والتي تضم 7 فئات سابقة، إضافة إلى فئتين جديدتين، واحدة للتصوير الرياضي، والأخرى للصور المعدلة والذكاء الاصطناعي.

وتغطي الفئات المستهدفة للجائزة كافة فنون التصوير، حيث تتضمن فئات جوائز «إكسبوجر» العالمية للتصوير: التصوير المعماري والتصوير بالهاتف وتصوير المناظر الطبيعية والتصوير الليلي وتصوير البورتريه وتصوير حياة الشارع، إضافة للفئة المخصصة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحتفي فئة «التصوير الرياضي» المستحدثة مؤخراً بإبداعات العالم الديناميكي المتسم بالحركة للمصورين المحترفين والمتمرسين والهواة، وتشمل الفئة مختلف الاتجاهات الرياضية بما في ذلك رياضة السيارات والإبحار، تشجيعاً على توثيق اللحظات الاستثنائية والرؤى الفنية الفريدة للمصورين سواء كانت في ميادين الألعاب الرياضية أو خلف الكواليس.

كما يأتي استحداث الجائزة لفئة «الصور المعدلة والذكاء الاصطناعي» تماشياً مع التطورات الرقمية والتكنولوجية التي باتت جزءاً من عالم الإبداع الفني وفتح عوالم جديدة للتعبير والابتكار، حيث تشجع الفئة المشاركين على تجاوز حدود التصوير الفوتوغرافي التقليدي من خلال دمج التقنيات المبتكرة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إنشاء قصص بصرية مبتكرة وملهمة.