المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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تابعت مجتمعات المصورين الأسبوع الماضي الأخبار السارة التي أعلنت عنها الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي أتت وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الجائزة، حيث تم الإعلان عن رفع قيمة الجوائز السنوية من 450 ألف دولار إلى مليون دولار، بدءاً من الدورة الحالية «الاستدامة»، تكريماً لرسالة الصورة ومواكبة تنامي نفوذها وتأثيرها الكبير على مستوى نقل الحقيقة والجمال والمعرفة، ومساهمتها الواضحة في التغيير نحو الأفضل.

الأمانة العامة صرحت بأن مستويات المصورين حول العالم شهدت تطورات متسارعة ومثيرة للاهتمام، لذا تمت مضاعفة الجهود والتقدير لمواكبة هذه التطورات المميزة.

وصلتنا تعقيبات وتفاعلات واسعة من جميع قارات العالم تشيد بهذا العطاء والتكريم الذي من شأنه رفع حدة المنافسة والارتقاء بمستويات الأعمال المشاركة ومضاعفة جهود التخطيط لاختيار وتنفيذ الأعمال حسب المحاور المطروحة في هذه الدورة.

وبشكل خاص حصلت جائزة «مصور العام من هيبا» التي تم استحداثها في هذه الدورة، على نسبة كبرى من التساؤلات والاستفسارات والإشادات بنوعية وفكرة الجائزة وطريقتها المبتكرة في جذب المصورين الشغوفين بالمشاريع الفوتوغرافية المتواترة خلال 12 شهراً متتابعاً، واصفين نوع المنافسة عليها بأنها «خاص جداً» ويستقطب نوعية خاصة من المصورين.

ردود الفعل الإيجابية طالت أيضاً خبر إطلاق التطبيق الخاص بهيبا على متاجر آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي آب جاليري، باللغتين العربية والإنجليزية، تحت اسم HIPA Awards والذي يوفر مجموعة متنوعة للمصورين وصفوها بأنها تقرب المسافات أكثر وتجعل من هيبا حقاً.. العلامة الفوتوغرافية الأقرب لطموحات المصورين.

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مستجدات هيبا نتاج أعوام من العمل.. شكراً للمبدعين على تقديرهم