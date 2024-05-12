سالم بن سلطان القاسمي يفتتح معرض «الهجن» في دبي

المصدر: دبي - وام

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أشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، بنجاح مبادرات «ديزاين جاليري» الداعمة لنشر الثقافة البصرية، والاحتفال بالمناسبات الدولية، وفي مقدمها السنة الدولية للإبليات 2024، في منطقة الرفاعة برأس الخيمة.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الهجن للفنان البريطاني ديفيد ليرمان، الفائز بالمركز الأول للتصوير الفوتوغرافي، في معرض فنون العالم بدبي، ويستمر حتى 21 مايو الجاري، بحضور الدكتور محمد يوسف أستاذ الفنون الجميلة بجامعة الشارقة، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، والمهندس طارق إبراهيم السلمان رئيس «ديزاين جاليري» برأس الخيمة، وعدد من الفنانين التشكيليين والمهتمين.

يتضمن المعرض 35 صورة فوتوغرافية مميزة للهجن العربية الأصيلة، في مختلف مراحل سباقات الهجن، تم التقاطها في ميدان السوان للهجن برأس الخيمة.

واطلع الشيخ سالم القاسمي من المهندس طارق السلمان، على جهود الجاليري، وأهدافه في دعم الفن التشكيلي، وربط الفنانين بالجمهور، من خلال استضافة أعمالهم التشكيلية في أجنحة الجاليري طوال أيام السنة، وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع عشاق الفن التشكيلي.

وأكد الشيخ سالم القاسمي دور الفعاليات الفنية التشكيلية في رفع الذائقة الجمالية، ونشر الثقافة الفنية البصرية، وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في نشر الثقافة العامة، وتشجيع الناشئة على تذوق جماليات الفن التشكيلي.

وشكر الشيخ سالم القاسمي، إدارة ديزاين جاليري، على اختيارها الفعالية الجمالية التشكيلية، التي تأتي تزامناً مع احتفال الإمارات بالسنة الدولية للإبليات.