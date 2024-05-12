«مدارس الحياة» تثري معارف رواد مكتبات دبي العامة

المصدر: دبي - البيان

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سلسلة ورش عمل مبتكرة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لأفراد المجتمع كافة على اختلاف أعمارهم، عبر مشروعها «مدارس الحياة» الذي ينعش أروقة مكتبات الصفا للفنون والتصميم.

والطوار وأم سقيم والراشدية، عبر ما يتضمنه من فعاليات متنوعة تهدف إلى تنمية كفاءات وصقل مهارات أفراد المجتمع في مجالات فن السرد القصصي والتصوير، والزراعة وأساليب لغة الإشارة وغيرها، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة الرامية إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة في مكتبات دبي العامة.

تصوير

وخلال مايو الجاري، تشهد «مدارس الحياة» تنظيم مجموعة ورش عمل تعليمية وتفاعلية، من أبرزها ورشة «لنتحدث عن الصورة» التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

وخلالها ستقوم المصورة علا اللوز بتعريف المشاركين على أنواع الصور الفوتوغرافية وزوايا التقاط الصور وطرق تحريرها باستخدام مجموعة من البرامج المتخصصة، فيما تشهد مكتبة الراشدية العامة عقد ورشة «المزارع الصغير» الهادفة إلى تعريف الأطفال على أهمية الزراعة وأدواتها وكيفية الاهتمام بها.

قصة

وضمن مبادرة «حديث المكتبات» تستضيف مكتبة أم سقيم العامة، الكاتبة صباح ديبي للحديث عن قصتها «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه» الصادرة عن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وتضيء من خلالها على مجموعة من القيم، وأهمية تعزيز الثقة بالنفس، ومواجهة التنمر على اختلاف أشكاله. بينما تستضيف مكتبة الطوار العامة ورشة «لغة الإشارة»، وفيها سيتولى خبراء نادي دبي لأصحاب الهمم تدريب المشاركين على تقنيات لغة الإشارة واستخداماتها وإبراز أهميتها كوسيلة حيوية للتواصل مع أصحاب الهمم.