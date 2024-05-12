«مهرجان الشارقة القرائي للطفل» يختتم اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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يختتم مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024، اليوم فعالياته المتنوعة الموجهة لفئة الأطفال تحت شعار «كن بطل قصتك» من خلال الورش المعرفية والتعليمية والترفيهية، التي أقيمت طوال أيام المهرجان. واستكشف الأطفال من خلال تلك الفعاليات آلية عمل الدوائر الكهربائية خلال ورشة بعنوان «التركيز والحركة» تعلموا خلالها كيفية بناء الأسلاك بأنفسهم والتمييز بين التوصيلات المتسلسلة والمتوازية إضافة إلى التعرف على الدوائر الإلكترونية الأساسية لبناء لعبة أسلاك.

أبطال

واستضاف «مقهى المبدع الصغير» في المهرجان الطفلين الإماراتيين عبيد صالح بطل رياضة الجودو وعبدالرحمن العويس أصغر بطل لرياضة الجوجيتسو على مستوى الإمارات وذلك خلال جلسة «إبداع بلا حدود»؛ فقد حصل عبيد صالح البالغ من العمر 13 عاماً ويلعب في نادي الشارقة على 5 ميداليات ذهبية في بطولات الاتحاد للجودو فيما يعد عبدالرحمن العويس أصغر بطل على مستوى الإمارات تحت سن 8 سنوات في رياضة الجوجيتسو.

واستضافت منصة «التربية البدنية» ورشة عمل بعنوان «الرياضي المثالي» والتي تدرب خلالها الأطفال الصغار على أساسيات رياضات الدفاع عن النفس وتهدف إلى تطوير مهاراتهم الرياضية منذ عمر مبكر وتعزيز روح العمل الجماعي والتواصل والتعاون والعمل ضمن فريق إيماناً بأهمية اللياقة البدنية والأنشطة الجسدية ودورها في تعزيز الصحة العامة للأطفال.

«فن الكوميكس»

واحتضنت محطة القصص المصورة ورشة «فن الكوميكس» التي قدمتها الفنانة والمدربة مها المهيري وتعرف المشاركون على تقنيات الرسم والكتابة بأسلوب «البوب آرت» وهو أسلوب متداول ومعروف في فن «الكوميكس».

وفي ركن «نحو الاستدامة» خاض الصغار تجربة ممتعة لتحويل مواد مستخدمة إلى أجراس رياح، وذلك ضمن ورشة عمل متخصصة تعرفوا خلالها بداية على أجراس الرياح اليابانية التي تقدم نوعاً من أنواع الموسيقى الهادئة وتصنع من الأعواد الخشبية والأجراس أو القطع المعدنية.

وقدمت الورشة للصغار فرصة اكتشاف الفن في إعادة التدوير والتعبير عن إبداعهم بطريقة مستدامة إلى جانب الاستفادة من أهمية إعادة التدوير والمحافظة على البيئة من خلال تحويل المواد القديمة إلى أشياء جديدة ومفيدة.

واحتضن جناح بيت الحكمة المشارك في الدورة الــ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل تحت شعار «حي بن يقظان: مسيرة التنوير» مجموعة من الأنشطة المخصصة للزوار من الأطفال واليافعين كأنشطة تشكيل المكعبات وحل الألغاز لتركيب أجزاء صورة الظبية التي تعد شخصية أساسية في قصة «حي بن يقظان»، وغيرها من الأنشطة التي يحبها الأطفال.