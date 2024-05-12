وصاية قضائية على مؤسس فرقة «بيتش بويز» براين ويلسون لإصابته بالخرف

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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وُضِع مغني فرقة «بيتش بويز» والمشارك في تأسيسها براين ويلسون الذي يعاني الخرف تحت وصاية القضاء الأمريكي بناءً على طلب عائلته.

ويحتاج ويلسون (81 عاماً) الذي برزت فرقته خلال ستينات القرن العشرين في كاليفورنيا إلى المساعدة في شؤونه الحياتية اليومية منذ أن أظهر التشخيص إصابته بالخرف والإعلان عن ذلك العام المنصرم.

وطلبت أسرته الوصاية عليه في يناير الفائت بعد وفاة زوجته ميليندا.

ووافقت محكمة في لوس أنجليس الخميس على هذا الطلب، إذ أكدت أن الفنان يعاني «اضطراباً عصبياً إدراكياً كبيراً» وأنه «غير قادر على الاعتناء بنفسه»، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وعهد القضاء إلى جين سيفرز ولي آن هارد، وكيلي أعمال المغني الأب لسبعة أبناء، بإدارة شؤونه الخاصة والطبية.

وتسبب تعاطي المغني الشهير المخدرات بمشكلات في صحته النفسية بدأت تظهر في أواخر الستينيات.

ووصف زوجته ميليندا التي ارتبط بها في الثمانينيات بأنها «المنقذة» التي مكنته من معاودة الانطلاق فنياً واستكمال إنجاز ألبومه «سمايل» الذي يوصف بأنه «رائعة» موسيقية.