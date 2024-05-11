«عبيد صالح» و«عبد الرحمن العويس».. رياضيان إماراتيان صاعدان

المصدر: الشارقة - البيان

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استضاف مقهى المبدع الصغير، الطفلَين الإماراتيين عبيد صالح بطل رياضة الجودو، وعبد الرحمن العويس أصغر بطل لرياضة الجوجيتسو على مستوى الإمارات، وذلك خلال جلسة «إبداع بلا حدود»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وحصل عبيد صالح، البالغ من العمر 13 عاماً، ويلعب في نادي الشارقة، على 5 ميداليات ذهبية في بطولات الاتحاد للجودو، فيما يعد عبد الرحمن العويس، أصغر بطل على مستوى الإمارات تحت سن 8 سنوات في رياضة الجوجيتسو.

عوامل نجاح الرياضي

وقال عبيد صالح الجسمي: «عرفت رياضة الجودو أثناء وجودي في المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، بعد لقاء مدرب جودو، وحديثه معي عن تلك الرياضة»، مشيراً إلى أن هواياته المفضلة هي القراءة والسباحة.

وأضاف عبيد: «أتدرب 6 أيام أسبوعياً، بمعدل ساعة ونصف إلى ساعتين باليوم، وهو الأمر الذي يساعدني في الحفاظ على لياقتي البدنية دائماً»، مؤكداً أنه لا يواجه صعوبات أثناء التدريب، وأن أكثر ما يخشاه، هو تراجع مستواه في حال تعرض لإصابة.

واعتبر أن السبب الرئيس للنجاح في حياته، هو برّ الوالدين، موجهاً الشكر لهما على وقوفهما بجانبه، ومساندتهما المستمرة له، فيما ألقى قصيدتي شعر باللغة العربية الفصحى أمام الحضور، إحداهما لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

أصغر بطل

أما عبد الرحمن العويس، أصغر بطل على مستوى الدولة في رياضة الجوجيتسو، فقال: «خضت العديد من البطولات، وحزت على أكثر من 14 بطولة وميدالية، لكن أقربها إليّ وأصعبها، كانت بطولة كأس رئيس الدولة، لأنني واجهت خصوماً أكبر مني في الحجم، واستطعت الفوز عليهم».

وذكر أن أخاه يعتبر أقرب شخص إليه، لأنه دائماً ما يكون بجانبه، ويشجعه في كل البطولات التي يشارك بها، موضحاً أنه يتدرب 6 أيام أسبوعياً، ويهوى رياضة كرة القدم.

وعن الصعوبات التي تواجهه، قال: «أحياناً يتم جرحي أو أتعرض للإصابة، لكن رغم ذلك أحرص على إتمام تدريبي للنهاية، حتى أستطيع تحقيق البطولات». كما أكد أنه يحب قراءة الكتب باللغة العربية.