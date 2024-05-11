صغار «الشارقة القرائي للطفل» يعيدون تدوير الورق ويصنعون بيوتاً للأقزام

المصدر: الشارقة - البيان

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ضمن العديد من الورش والفعاليات التي تحفل بها الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي انطلق تحت شعار «كن بطل قصتك»، استضافت مساحة «نحو الاستدامة» ورشة بعنوان «بيوت الأقزام المزخرفة»، تناولت أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة، من خلال توجيه الأطفال نحو الاستخدام الإبداعي للمواد القابلة لإعادة التدوير؛ لإنشاء مجسمات فنية جميلة ومستدامة، كبيوت الأقزام المزخرفة.

واستهل إسماعيل الأحمد، مقدم الورشة حديثه بطرح بعض الأسئلة المحفزة للأطفال حول أسمائهم وأعمارهم وهواياتهم وتفضيلاتهم، وتوقف عند مفهوم الاستدامة وأهميتها، وكيفية إعادة استخدام المواد والموارد بدلاً من التخلص منها بطرق تلوث البيئة، وذلك عن طريق فصل المواد القابلة لإعادة التدوير مثل الورق، والبلاستيك، والزجاج.

ووزع إسماعيل الخامات القابلة لإعادة التدوير مثل علب الفشار الكرتونية الفارغة، والورق المقوى، واللاصق، والمقصات.

وبدأ الأطفال بحماس استخدام هذه المواد لبناء بيوت أقزام يضعونها في غرفهم كديكور مبتكر مستدام، حيث قام الأطفال بمساعدة بعضهم البعض لإنجاز بيوت الأقزام الجميلة.