مركز جمعة الماجد يقدم ورشة عمل في إدارة الأزمات

المصدر: دبي – البيان

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نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الخميس، ورشة عمل بعنوان «إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال: دبي نموذجاً»، قدَّمَها الدكتور طارق رشيد، خبير التطوير المؤسسي والمستشار الدولي المعتمد من الأمم المتحدة، وشارك في الورشة (36) متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين.

هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على منهجيات واستراتيجيات إدارة الأزمات، ووضع السيناريوهات البديلة لاستمرارية الأعمال، مما يضمن قدرة المؤسسات على مواصلة أنشطتها الحيوية أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقد تناول الدكتور طارق رشيد في الورشة العديد من المحاور، من أبرزها: مقدمة عامة حول الأزمات والكوارث التي تواجه الدول، سواء كانت الطبيعية أو ناجمة عن فعل الإنسان، ومفاهيم استمرارية الأعمال، والإدارة الاستراتيجية للأزمات وبناء السيناريوهات، واستشراف الأزمات المستقبلية من خلال وضع خطط تنفيذية تساعد على استمرارية الأعمال.

كما تطرق الدكتور طارق إلى تجربة الإمارات، وتحديداً إمارة دبي في إدارتها للعديد من الأزمات التي واجهتها في السابق، وكيف أن التخطيط الجيد من قبل الحكومة الرشيدة، ساعد في التغلب على تلك الأزمات.

وفي ختام الورشة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور شكر الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، للدكتور طارق رشيد تقديمه المميز في الورشة، ثم قام بتكريمه وتوزيع شهادات التخرج على المشاركين.