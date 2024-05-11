فاطمة المزروعي: أدب الطفل في تطور وكتبه من الأكثر مبيعاً

المصدر: أبوظبي - د ب أ

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أكدت الكاتبة والناشرة الإماراتية، د.فاطمة حمد المزروعي، أن أدب الطفل العربي يتطور من عام إلى عام، وأضافت إنه منذ عام 2010 يشهد ذلك الحقل الأدبي نقلة كبيرة كان من أسبابها إطلاق الجوائز الأدبية التي خصصت لهذا الفرع من الأدب العربي.

وأكدت المزروعي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية على أن كتب الأطفال صارت اليوم الأكثر مبيعاً، وأن هذا الرواج لأدب الطفل جعل بعض دور النشر تقبل على النشر بكثرة في هذا الحقل الأدبي.

وحول رؤيتها لحركة النشر والتوزيع والعلاقة بين الكاتب والناشر، قالت إن أدب الطفل يعاني من وجود أزمة توزيع، وبينت أن الناشر يواجه بشكل دائم مشكلة في توزيع إصداراته، وأكدت على ضرورة وجود شبكات توزيع محلية داخل كل دولة.

مستقبل القراءة

وحول رؤيتها لمستقبل القراءة ومن ثم فرص رواج أدب الطفل، قالت إن الأمر ليس وردياً، وإن من معوقات انتشار القراءة ورواج كتب الأطفال، ضعف مستوى الأطفال في مادة اللغة العربية، وكثرة الدروس، وقضاء الطفل ساعات طوال أمام الشاشات.

ورأت أن الحل يكمن في أمور عدة منها تقوية الأطفال في مادة اللغة العربية وذلك من خلال القراءة، وأن تصبح القراءة عادة يومية، مع تحديد ساعات استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية.

وحول رؤيتها لمستقبل القراءة لدى أطفال وطنها الإمارات، قالت الكاتبة والناشرة الإماراتية الدكتورة المزروعي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت في عام 2016 عشرية القراءة التي ستكتمل في عام 2026، وأنه بنهاية تلك العشرية بعد عامين مقبلين، سيكون 50 % من البالغين في الدولة يقرأون، وسيكون هناك 80 % من طلاب المدارس يقرأون 20 كتاباً في العام.

مصادر إلهام

وحول مصادر الإلهام لديها، قالت إن مصادر الإلهام لديها متعددة، حيث تستلهم أعمالها من عوالم طفولتها وأطفالها، ومن قراءاتها، ومن الطبيعة والأشياء التي حولها: مدينتها ووطنها، وموقف الحياة وتجاربها، ومن سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشخصيته العظيمة وسيرته الملهمة.

ومن التراث الإماراتي الذي يحضر في قصصها وكتاباتها وأبحاثها، ومن الأغاني الشعبية التي تقوم بجمعها وتوثيقها. يذكر أن الدكتورة فاطمة حمد المزروعي، هي باحثة وأكاديمية وأديبة وناشرة إماراتية، حاصلة على درجة الماجستير في أدب ما قبل الإسلام، ودرجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، ولها العديد من الإصدارات والدراسات البحثية بجانب مؤلفاتها في مجال الأدب الموجه للطفل.