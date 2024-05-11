أطفال ملتقى الإبداع يبتكرون نماذج ميكانيكية

المصدر: الشارقة - البيان

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أبدى الأطفال الصغار من زوار «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» حماسهم خلال مشاركتهم في ورشة علمية تفاعلية حملت عنوان «العلوم: ألعاب ميكانيكية»، احتضنها ملتقى الإبداع بالمهرجان، حيث قاموا بابتكار العديد من النماذج التي تعمل بالبطارية، في أجواء مشوقة، ممتلئة بالتحدي والإصرار، وتعرفوا على عالم الميكانيكا العجيبة، والابتكارات العلمية التي لا حدود لها.

مجموعات

استهلت مقدمة الورشة ناماتا فورلينس حديثها بتقديم تعريف مبسط للأطفال عن الميكانيكا وأهميتها في حياتنا اليومية، مع التركيز على كيفية استخدام القوى والحركة لإنشاء أدوات بسيطة تعمل بالطاقة، بعدها وزعت ناماتا الأطفال إلى مجموعات صغيرة، كل خمسة على طاولة مستديرة، حيث بدأوا بتجميع الأدوات المقدمة لهم. بعدها عرضت عليهم مقاطع مصورة تريهم كيفية تركيب هذه الأدوات بعضها لبعض لابتكار نماذج مفيدة.