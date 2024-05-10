الصغار يحضرون عصائر منعشة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات تحفل به الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، تعلم الأطفال خلال ورشة صباحية ممتعة في ركن الطهي، فن تحضير عصائر «السموثي» المنعشة التي يجب أن يدخلوا الصيف وهم على معرفةٍ بكيفية تحضيرها.

وقدّمت الورشة المشرفتان لمياء والماسة، حيث شاركت الماسة قبل البدء في تحضير العصير الكثير من المعلومات المهمة عن فوائد الفراولة والموز، وأكدت على قيمتهما الغذائية العالية، إذ أشارت إلى أن الفراولة من عائلة التوتيات التي تساعد على إنقاص الوزن بفضل موادها المساعدة على حرق الدهون وسعراتها الحرارية المنخفضة، والموز يعتبر فاكهة استوائية غنية بالفيتامينات والألياف والأملاح المعدنية، ما يجعله خياراً صحيّاً مناسباً للتغذية.

طريقة تحضير سهلة

بعد أن شاركت المشرفتان الكثير من المعلومات القيمة عن فوائد الفاكهة التي سيُجهز العصير منها، بدأتا تحضير سموثي الفراولة بالموز أمام الأطفال، حيث بدأت المشرفة لمياء بتقطيع 2 حبة موز متوسطة الحجم، تزن الواحدة حوالي 70 غراماً، مع تقطيع علبة فراولة تزن 135 غراماً، وبعد وضعهما في إناء الخلاط البلاستيكيّ، أضافت الماسة نصف كوب من الحليب السائل على خليط الموز بالفراولة، وعلبة لبن، وآيس كريم فانيليا، وتم خلط جميع هذه المكونات جيداً في الخلاط، وقبل تقديم «السموثي» للأطفال طلبت المشرفتان منهم تزيين العصير بالكريمة المخفوقة، وحلوى (سبرينكل)، وقد أبدى الأطفال سعادتهم وانتعاشهم بتذوق «السموثي» الذي شاركوا في تحضيره.