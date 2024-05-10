تعاون بين «أبوظبي للثقافة والفنون» وسيئول

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أول من أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومدينة سيئول وذلك لتعزيز الروابط الثقافية وبناء جسور التواصل.

وقعت المذكرة - في قصر الإمارات - هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، و«أوه سيه هون»، عمدة مدينة سيئول.

تهدف مذكرة التفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا وتعميق أواصر الصداقة والشراكة الممتدة مع المجموعة ومهرجان أبوظبي لأكثر من 15 عاماً، وتعزيز الروابط الثقافية القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتبادل الثقافي من خلال اللقاءات الثنائية لترسيخ علاقات التفاهم والتقدير المتبادل، بما يمهّد الطريق نحو بناء جسور التواصل بين مختلف المجتمعات.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات ثنائية طويلة وغنية مع جمهورية كوريا، في مجالات عدة، ومنها الثقافة.

وتابعت: في إطار تعزيز جسور الصداقة بين الجانبين، تم زيارة مدينة سيئول المصنفة مدينة مبدعة في التصميم من اليونسكو العام الماضي، والتقينا نائب عمدتها على رأس وفد يضم ممثلي أوركسترا سيئول الفلهارمونية ومتحف سيول للفنون وتم بحث آفاق التعاون مع العديد من المؤسسات الثقافية الكورية.

وأضافت: «رحبنا بنظرائنا الكوريين خلال مهرجان أبوظبي 2024، ونعمل معاً على تحقيق إنجازات ثقافية كبرى، بدءاً بمعرضين تاريخيين للفن المعاصر من كوريا والإمارات، سيكون الأول مع متحف سيئول للفنون في معرض للفن الكوري المعاصر لأول مرة في الشرق الأوسط في المنطقة الثقافية في السعديات، يليه معرض يضم أكثر من 50 فناناً من الإمارات يعكسون نشأة وتطور ونهضة حركتنا التشكيلية المعاصرة الغنية لأول مرة في كوريا في متحف سيئول للفنون».

من جانبه، أكد أوه سي هون أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بهدف توطيد العلاقات الثقافية الدولية وتعزيز الصداقة بين سيئول وأبوظبي، والتلاقي والتبادل الثقافي والفني.