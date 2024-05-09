الشارقة تحتفي بـ«4» أدباء موريتانيين في نواكشوط

المصدر: نواكشوط - البيان

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ثمّن وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني، أحمد سيد أحمد أج، جهود الشارقة في دعم الثقافة العربية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، مؤكداً أن الثقافة لطالما كانت أهداف سموّه الأساسية، مشيراً إلى أن موريتانيا استفادت من هذه الإرادة القوية لصاحب السمو حاكم الشارقة في الاهتمام بالقطاع الثقافي.

جاء ذلك، قبيل انطلاق ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، في لقاء جمع أحمد أج مع عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، بحضور الأمينة العامة امعزيزة محفوظ كربالي، وذلك في مكتبه في مقر الوزارة.

ولفت وزير الثقافة الموريتاني أن بلاده ستواصل التعاون الثقافي المكثف مع بيت الشعر في نواكشوط لما له من أثر على الساحة الثقافية المحلية والإقليمية لدول الجوار الإفريقي، معتبراً الثقافة رأس مال الشعوب لأنها أسباب الوجود كما يشير، موضحاً أن موريتانيا على أهبة الاستعداد لكل تعاون يمكنه أن يطوّر ويقدّم في الدور الثقافي العربي..

واحتفت النسخة السابعة عشرة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي «4» أدباء موريتانيين، هم: د. محمد عبد الحي، ود. عبد الله السالم المعلا، ود. يحيى البراء، ود. عبد الودود عبد الله الهاشم.

وعبّر المكرمون عن سعادتهم وشكرهم إزاء التكريم، معتبرين الملتقى شاهداً من شواهد الامتداد الثقافي للشارقة ومشروعها الحضاري الرامي إلى النهوض بالثقافة العربية، ومؤازرة مبدعيها في جميع ربوع الوطن العربي، فيما كانت المشاعر تشع بمعانيها شكراً وعرفاناً لصاحب السمو حاكم الشارقة على التكريم.

صاحب حفل التكريم معرض لعدد من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وكان من بينها: مجلة الشارقة الثقافية، ومجلة الرافد، ومجلة القوافي، ومجلة المسرح، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الحضور على المجلات، حيث اكتظ بجمهور القراء والأدباء الذين قادهم شغف القراءة إلى الاطلاع على عناوين الثقافة المتعددة.