تجارب مميزة في فعالية «كانتين الشاطئ من &e» خلال مهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي ـ البيان

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يبدأ الأسبوع الأخير من الدورة الحادية عشرة من مهرجان دبي للمأكولات، والذي يواصل تسليط الضوء على عالم من النكهات والتجارب الفريدة والتعاون والإبداع في عالم فنون الطهي المزدهر في المدينة. ويقدم مهرجان دبي للمأكولات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة متنوعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات والعروض الترويجية بالتعاون مع المطاعم ووجهات تناول المأكولات والمشروبات والفنادق والوجهات السياحية والعلامات التجارية على مدار العام.

وتعد فعالية «كانتين الشاطئ من &e» من الفعاليات الرئيسية لمهرجان دبي للمأكولات، حيث تجمع بين فنون الطهي والموسيقى والأزياء والتجارب التفاعلية في أجواء احتفالية مناسبة لجميع أفراد العائلة. وبفضل التعاون الراسخ مع شريك العرض «&e» والشركاء الرئيسيين مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) وليبتون وطلبات، تعكس وجهة دبي الشاطئية المفضلة التي تستمر لمدة 18 يوماً هذا العام، تنوع وأصالة وثراء عالم المأكولات وفنون الطهي في دبي مع الاحتفال بالأكل الصحي والأطباق العالمية بطريقة مبتكرة، وكذلك الدور الكبير للطهاة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز أنماط الحياة والتغذية. وتقدم «كانتين الشاطئ من «&e» بالتعاون مع شركائها، تجربة لا تُنسى للضيوف، تتضمن أكثر من 50 فعالية لأشهى المأكولات، ومجموعة من العروض الترفيهية النابضة بالحياة لجميع الأعمار، ودروس الصحة والتمارين الرياضية، وتجربة نادي الشاطئ الجديدة كلياً، وغير ذلك الكثير. ويمكن أيضاً لزوار الفعالية، التي تقام على شاطئ جميرا الخلاب خلف سنست مول مباشرةً، مشاهدة الصور الفائزة في مسابقة»فود فوكس دبي«للتصوير الفوتوغرافي التي تقام بالتعاون مع مهرجان دبي للمأكولات وجلف فوتو بلس.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يعكس النجاح المتواصل لمهرجان دبي للمأكولات في كل دورة من دوراته أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الإبداع في تقديم تجارب استثنائية ومميزة لضيوفنا. وتعد فعالية كانتين الشاطئ من &e» من الفعاليات الرئيسية التي تؤكد على أهمية التعاون مع شركائنا لاستعراض فنون الطهي في دبي، والذي يتميز بالتنوع والابتكار ويعكس روح مدينتنا النابضة بالحياة.

من جهتها، قالت سيمونيدا سوبوتش، نائب الرئيس والمدير العام لدى «طلبات الإمارات»: نحن فخورون بالشراكة مع مهرجان دبي للمأكولات لإقامة نسخة العام الحالي من فعالية كانتين الشاطئ من «&e». نؤمن في طلبات بأهمية جمع سكان دبي وزوارها لتناول الطعام بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء في عدد من أشهر الوجهات على مستوى المدينة.

وأضافت: يسعدنا أن نقدم مجموعة متنوعة من العروض، بدءاً من طلبات بلازا التي تسلط الضوء على المأكولات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم، وجناح طلبات الذي يقدم مجموعة من الألعاب المسلية والتجارب التفاعلية المناسبة لجميع الأعمار.

من ناحيتها، قالت أوزكي أونور، رئيسة قسم التسويق في منطقة دول الخليج لدى علامة ليبتون: يسرّ «ليبتون الشاي الأخضر» الإعلان عن تعاونها مع «كانتين الشاطئ من &e»، مشاركتنا تهدف منح جميع زوّار هذا الحدث أروع المذاقات المعزّزة لصحتهم، وإضفاء المزيد من الحيوية والمرح على الأجواء الرائعة فيه، من خلال حملة «موكتيل الشاي الأخضر» اللذيذ؛ فهدفنا هو إلهام الجميع تبنّي نمط حياة صحيّ، والاستمتاع بالمذاقات المفضّلة لديهم في الوقت ذاته.