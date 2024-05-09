«صغار البنائين».. مدن من أدوات مستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

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أثارتْ ورشة عمل بعنوان «صغار البنائين» واستضافتها «محطة العمل» في الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل حماس الأطفال الصغار، وأشعلت شغفهم بالعمارة والتصميم الهندسي، فأتاحت لهم فرصة التعرف إلى تقنيات بناء مجسم مدينةٍ، وتصميم مبانٍ سكنية، وذلك بتوجيهات ومساعدة مقدم الورشة طاراس من أوكرانيا.

واستهلّ طاراس الورشة بأخذ الصغار في جولة ممتعةٍ في تاريخ العمارة، فاستعرض معهم مختلف المدارس المعمارية، بدايةً من عمارة المصريين القدماء، وعمارة الرومان واليونان، والعمارة في العصور المتوسطة في أوروبا، وعمارة الباروك، والنهضة الإيطالية، والروكوكو والقوطية، والعمارة الحديثة وما بعد الحديثة، كأرت ديكو، وباوهاوس، والعمارة الوظيفية، والبيئية، وغيرها من المدارس المعمارية التي استعرض طاراس نماذج مدهشة منها عبر فيديو توضيحيّ شامل.

ووزع طاراس الخامات والأدوات الضرورية اللازمة للبناء والتصميم، وطلب من الأطفال تجميعها واستخدامها لبناء مجسم لمدينة صغيرةٍ، وفي عملهم على مجسماتهم، أكد طاراس أهمية الحفاظ على البيئة وأهمية إعادة تدوير الخامات التي يتم استخدامها، وأوضح لهم أن جميع الأدوات والخامات التي في أيديهم خامات معاد تدويرها.