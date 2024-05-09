«الثقافة» و«الفجيرة للإعلام» تتعاونان لتعزيز التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي – البيان

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وقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على هامش فعاليات الدورة الـ33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، بهدف تطوير وتنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة، التي تحقق أهداف نشر ثقافة التنمية الوطنية المستدامة. وتسهم المذكرة في تدعيم علاقات الشراكة الفاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الطرفين، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي وتبادل المعارف وتعزيز دور أفراد المجتمع في المحافظة على الهوية والتراث الوطني.