«بوليفارد 93».. نقاشات ناعمة وثرية عبر أثير «إذاعة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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موضوعات متنوعة ونقاشات ثرية يطرحها البرنامج الإذاعي «بوليفارد 93» الذي يرافق مستمعي إذاعة دبي التابعة لـ «دبي للإعلام» يومياً وعلى مدار ثلاث ساعات من الزمن، ليبدو البرنامج أشبه بمجلة إذاعية متنوعة، حيث يمتاز برشاقته وتجدد محتواه الذي يسلط الضوء على كل ما يهم المرأة وأخبارها في مجالات الأسرة والاقتصاد والتجارة والتجميل، إضافة إلى الأزياء والصحة النفسية والتكنولوجيا، وغيرها.

مكانة

تفاصيل البرنامج الذي يبث من الاثنين وحتى الجمعة لا تخلو من جرعات معرفية في معظم المجالات، تتولى تقديمها المذيعات فاطمة عبد الرحمن، ولونا غفرة، وسارة البلوشي، واللواتي يتميزن بقدرتهن على إدارة النقاشات وطرح موضوعات تواكب اهتمامات المرأة وتعكس المكانة التي وصلتها في المجتمع الإماراتي، وتبرز في الوقت ذاته ما تمتلكه دبي من إمكانيات ومقومات جعلت منها مدينة عالمية ووجهة مفضلة للجميع.

مجالات

وفي هذا السياق، أشارت فاطمة عبد الرحمن إلى أن البرنامج يعكس الواقع ويعالج العديد من القضايا التي تهم المرأة.

وقالت: «يتناغم «بوليفارد 93» مع استراتيجية «دبي للإعلام» الهادفة إلى أن تكون الأقرب إلى الجمهور، ويمتاز بتفرد محتواه وطرحه لنقاشات حول موضوعات متنوعة تتعلق في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب تقديمه لفقرات تغطي العديد من الجوانب التي تهم المرأة في كافة أماكن تواجدها، حيث نستعرض من خلاله العديد من الآراء حول ما نطرحه من موضوعات وأفكار ساهمت في إثراء البرنامج».

تنوع

من جانبها، لفتت لونا غفرة إلى أن ميزة البرنامج تكمن في تنوعه وقدرته على طرح موضوعات مهمة قادرة على جذب المستمع. وتابعت: «يعكس البرنامج طبيعة الواقع الذي تعيشه المرأة في الإمارات، وما حققته من إنجازات لافتة في كافة المجالات، وانعكاسات ذلك على حياتها وتطور المجتمع، وهو ما يمنحنا إمكانية طرح هذه القضايا ومناقشة أبعادها المختلفة من وجهة نظر المرأة نفسها، وهو ما يجعله مصدراً للمعرفة، لا سيما وإن النقاشات تدور في أجواء إيجابية تبرز طبيعة العلاقة التي تجمع بين مقدمات البرنامج وحضورهن على أثير الإذاعة».

جهد

بدورها، قالت سارة البلوشي إن إعداد البرنامج يحتاج إلى بذل جهد كبير. وقالت: «طول فترة بث البرنامج ونوعية قضاياه تتطلب منا بذل جهد كبير في عمليات اختيار الأفكار والبحث والإعداد واختيار الضيوف ومعرفة مدى قدرتهم على إثراء البرنامج، وهو ما يستغرق ساعات طويلة، كوننا نبحث عن كل ما قد يهم المرأة ويلبي احتياجاتها في كافة المجالات»، مشيرة إلى أن أسلوب التقديم يلعب دوراً مهماً في إيصال رسائل البرنامج الرئيسية، مؤكدة أنه يتطلب اختيار مواضيع شيقة وغنية، وأن يتم تقديمها على الهواء مباشرة بأسلوب شيق قادر على جذب اهتمام المستمع.

يذكر أن «بوليفارد 93» يبث عبر أثير إذاعة دبي من الاثنين وحتى الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر.