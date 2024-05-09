«لمحة عن متحف زايد الوطني».. احتفاء بالقيم ودعوة للتأمل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

برنامج حافل بالأنشطة وورش العمل التفاعلية، أعده متحف زايد الوطني بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون بدبي «دبي للثقافة» لزوار معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني: أسس الاتحاد»، الذي يستضيفه متحف الاتحاد حتى 5 ديسمبر المقبل، تكريماً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واحتفاءً بالقيم التي رسَّخها في المجتمع وأثرها المتواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة وأبنائها وجميع أفراد المجتمع، ولتسليط الضوء على جهوده في تأسيس دولة الإمارات وإرساء دعائم اتحادها، مع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وترسيخ مكانتها وريادتها العالمية، إضافةً إلى التعريف ببعض مقتنيات متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات.

فعاليات

ويتضمن برنامج المعرض الذي يقام في متحف الاتحاد ضمن أيام نهاية الأسبوع ويستمر حتى 8 يونيو المقبل، مجموعة متنوعة من ورش العمل والفعاليات، وعلى رأسها ورشة «ارسم فريجك» المستلهمة من مبدأ الترابط والانسجام الاجتماعي، وفيها سيقوم المشاركون برسم أحيائهم وإبراز جمالها المعماري والتعبير عن ارتباطهم بها وما تتميز به من جوانب اجتماعية مختلفة، وتركز ورشة «اكتب رسالة تقديرية» على القيم المشتركة والترابط بين أفراد المجتمع وذلك بتحفيز روادها على التعبير عن مشاعرهم تجاه الآخرين.

وسيكون زوار المعرض على موعد مع ورشة «تأمل الطبيعة» المستوحاة من محبة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للطبيعة والأوقات التي أمضاها في ظلال شجرة الغاف، وتُعد الورشة دعوة للصغار والعائلات لتأمل المساحات الطبيعية والتفكر فيها، وهو ما يؤثر إيجاباً فيهم، بينما تتيح ورشة «ارسم شواطئ الإمارات» أمام الأطفال إمكان تعلم أساسات الرسم، واستخدام فنون الوسائط المتعددة لابتكار لوحات رملية باستخدام مواد طبيعية.

يذكر أن ورش العمل كافة ستقام تحت إِشراف نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع الثقافة والفنون، ضمن بيئة آمنة تشجع المشاركين على إطلاق العنان لمخيلاتهم وتنمية مهاراتهم الذاتية.